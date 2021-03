Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), vine cu noi informații, după ce a purtat o discuție cu premierul Florin Cîțu, șeful DSU Raed Arafat și cei 7 edili bucureșteni, cu privire la situația epidemiologică din Capitală.

Mai exact, potrivit edilului, în ciuda faptului că impunerea unei carantine ar da rezultate bune în fața pandemiei, ar fi nevoie mai degrabă de întărirea noilore restricții. „Cceea ce avem de facut nu e sa luam masuri suplimentare ci ca aplicam, sa le intarim pe cele deja existente”, a spus primarul Sectorului 6, la Antena 3.

În acest context, el a subliniat faptul că nu vor fi impuse noi restricții, ci vor rămâne în vigoare cele existente.

„In aceasta logica au avut loc azi discutiile si cel mai probabil in aceasta directie vom merge”, a indica primarul. În ceea ce privește o eventuală carantinare de weekend a Capitalei, el a răspuns că nu a existat vreo discuție în acest sens.

„Eu nu-mi aduc aminte foarte clar si distinct ca cineva a zis ca vom carantina Bucurestiul in weekend si am fost foarte atent la discutii”, a mai spus acesta.

Noi restricții în București

Totodată, el a mai vorbit despre alte discuții care au fost purtate, iar printre acestea, una care va afecta foarte mulți bucureșteni va fi limitarea numărului de persoane care pot intra in spatiile comerciale precum mall-uri, magazine, piețe. Totuși, primarul susține că nu a fost luată încă o decizie oficială în acest sens.

„S-a discutat ca in mall-uri oamenii se imbulzesc pentru ca a fost si frig afara, si ca sa aiba acces in centrele comerciale un numar mai mic de oameni, Nu s-a luat o decizie, au fost discutii exploratorii legat de ce am putea face sa nu intram in carantină”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

Se pare că o altă soluție luată în calcul mai este și limitarea circulației în București după ora 18.00 în weekend și închiderea mall-urilor la aceeași oră, însă rămâne de văzut dacă decizia va fi una oficială.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alex Nicodim