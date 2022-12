Republica Moldova a suspendat licența posturilor TV de propagandă rusă

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) din Republica Moldova a dispus vineri, 16 decembrie 2022, suspendarea licențelor pe perioada stării de urgență a unor posturi de televiziune controlate de deputatul fugar Ilan Șor și de Partidului Socialiștilor.

„Prin derogare de la art. 84 alin. (10) din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 și Capitolul XXII3 din Codul de procedură civilă nr. 225/2003, în scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale, prevăzută în Anexa nr. 1 la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 45/2022, și informațiile disponibile privind controlul exercitat de acestea asupra unor furnizori de servicii media, precum și multiplele constatări din rapoartele de monitorizare ale Consiliului Audiovizualului privind încălcările Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, implicit aplicarea sancțiunilor pentru lipsa unei informării corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina, pe perioada stării de urgență se suspendă licența de emisie pentru următoarele servicii media audiovizuale de televiziune: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV”, se arată în decizia luată de către Comisia pentru Situații de Urgență (CSE) din Republica Moldova.

ÎS „Radiocomunicaţii” și distribuitorii de servicii media audiovizuale vor sista difuzarea și distribuirea serviciilor media audiovizuale ale celor șase posturi TV, precizează sursa citată anterior.

De menționat este faptul că postul de televiziune „Primul în Moldova” retransmitea emisia postului public din Rusia. În luna februarie a acestui an, Serviciul de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova a decis blocarea conținutului de pe site-urile www.sputnik.md și www.gagauznews.md pentru că promovau informații care incită la ură și război, în condițiile stării de urgență din țară. La scurt timp după ce a izbucnit războiul din Ucraina, a fost interzis și postul de radio Sputnik.

Uniunea Europeană (UE) a adoptat vineri, 16 decembrie 2022, al nouălea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut anunțul pe rețelele sociale. Sancțiunile UE vizează companii ruseşti care activează în domeniul apărării, băncile, mass-media şi oficiali ruși. Canalele de televiziune NTV/NTV Mir, Rossiya 1, Pervîi Kanal şi REN TV vor fi interzise în UE.

„Salut acordul privind cel de-al 9-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Se concentrează pe tehnologie, finanțe și mass-media pentru a deraia economia rusă și mașina de război. Sancționează aproape 200 de persoane și entități implicate în atacurile asupra civililor (din Ucraina) și în răpirea copiilor”, a scris, vineri, Ursula von der Leyen pe contul ei de Twitter.

I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.

It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.

It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2022