Renumitul florist Nicu Bocancea și-a lansat colecția de toamnă de aranjamente și buchete de flori. Intitulată „Back to school”, aceasta reflectă ultimele tendințe în materie de design floral.

Vasele construite și accesorizate creativ cu creioane colorate, litere multicolore, elemente de birotică sau rumeguș de ascuțitoare, coronițe create din flori în culorile toamnei, accesorizate cu ghinde, castane sau frunze, tărtăcuțe în miniatură împodobite cu flori diverse, buchete de flori diverse în culori suave, pastelate sau coșuri din lut sau ceramică pentru flori și plante de sezon sunt printre HIT-urile toamnei 2023.

Floristul spune că această colecție este inspirată de începutul anului școlar. Este un moment plin de emoții pentru copii, părinți și profesori. De asemenea, acest moment coincide și cu începutul sezonului toamnal. Culoarea și frumusețea toamnei sunt integrate creativ în aranjamentele florale, aducând o notă de joacă și creativitate.

De asemenea, Bocancea subliniază că natura însăși a adus inspirație în atelierul său, cu accesorii naturale precum ghindele, castanele și frunzele uscate, care sunt integrate în aranjamentele sale pentru a evoca spiritul toamnei.

„Începutul de an școlar, cu emoțiile lui frumoase în rândul copiilor, părinților și profesorilor, coincide cu începutul toamnei, anotimpul cel mai generos în culori și în flori care mereu ne-a îndemnat la joacă și la creativitate.

Am deschis ghiozdanele copiilor și am ales de acolo cele mai haioase elemente de birotică. Am luat ascuțitori, creioane colorate, litere multicolore, gume de șters, ba chiar și o rola de scotch și le-am „împrietenit” cu florile de toamnă, în nuanțe ruginii sau în culori pastelate.

Natura a avenit și ea cu accesoriile ei, în atelierul nostru, astfel că în coronițele pentru ușile școlilor sau claselor am inserat ghinde, castane sau frunze uscate”, a povestit Nicu Bocancea, master florist internațional, ales al patrulea cel mai bun florist al Europei, în urma participării la competiția Europa Cup 2022.