O echipă de studenți din România a obținut premiul pentru cel mai bun prototip la competiția „Twizy Contest” organizată de Groupe Renault la nivel mondial. Conceptul poate fi văzut în standul Groupe Renault România la Târgul Angajatori de Top.

InnovaTwizy este echipa de 6 studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov care a obținut premiul pentru cel mai bun prototip – Best Prototype la finala internațională Twizy Contest de la Paris, Technocentre. Având ca inspirație cvadriciclul Renault Twizy, un model 100% electric potrivit mediului urban aglomerat, echipa a propus un sistem inovator de direcție pe cele patru roți. Acesta permite o manevrabilitate crescută a mașinii : rază de virare redusă, în diagonală, rotație pe loc. Twizy Contest este o competiție de tehnologie și inovație organizată la nivel mondial de Groupe Renault, la care au participat 50 de echipe din 6 țări, InnovaTwizy fiind una dintre cele șase echipe ajunse în finală.

„Un proiect de succes! Implementare concretă, finalizată printr-un rezultat al învățării pe bază de proiect, o materializare care a avut la bază metode alternative de formare a viitorilor responsabili pentru soluțiile tehnice ale viitorului. O instruire complementară, care, pe lângă detaliile tehnice, a inclus comunicare și suport financiar. Dovadă că obstacolele sunt făcute pentru a fi trecute grație colaborării dintre universitate și un important centru de cercetare cum e Renault Technologie Roumanie. O colaborare încununată cu succes, bază de încredere pentru proiecte viitoare. O experiență fascinantă despre cum o idee învăluită în ceață devine schiță apoi o poză colorată pe calculator și, în final, un autovehicul concret, funcțional care face ce nu te aștepți” a declarat Horia Abăităncei, profesor coordonator al echipei InnovaTwizy, Acționări hidraulice și pneumatice (Universitatea Transilvania din Brașov).

Groupe Renault România va fi prezent la târgul Angajatori de Top, care are loc la Sala Palatului din Capitală pe 25 şi 26 octombrie, şi îi aşteaptă pe cei interesaţi de o experiență multiculturală, de oportunități de dezvoltare și de flexibilitate în modul de lucru cu peste 100 de posturi disponibile în domenii precum: Inginerie, Digital, IT, Fabricație, Calitate, Achiziții, Supply Chain, Financiar. Studenții și masteranzii pot aplica pentru una dintre cele 300 de teme de stagiu în cadrul programului Drive Your Future. Aceștia au posibilitatea să se familiarizeze cu domeniul auto și cu activitățile Groupe Renault România într-o experiență unică de învățare.

Te-ar putea interesa și: