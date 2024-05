Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, că noua lege a salarizării va fi pusă în aplicare de anul viitor. Va fi nevoie de o dezbatere detaliată. Este nevoie ca această măsură să intre în vigoare, alături de alte reforme esențiale pentru România. Noua lege a salarizării va fi supusă unei dezbateri, fiind un jalon în PNRR. Ea este inclusă în cererea de plată numărul patru.

Dacă ar fi acționat iresponsabil, ar fi elaborat legea salarizării în timpul alegerilor, ceea ce ar fi dus la o lege nesustenabilă și imprevizibilă. Din punctul lui de vedere, este necesar ca această lege să fie adoptată împreună cu reforma fiscală, legea pensiilor, reorganizarea administrativă și o reformă în sistemul bugetar pentru a asigura predictibilitatea și sustenabilitatea României pe termen lung. Potrivit spuselor sale, vremurile deciziilor emoționale luate în grabă au trecut și că, deși cu noroc, România a reușit să supraviețuiască acestor practici.

„Noua legea a salarizării va intra în vigoare categoric de anul viitor. Va fi o dezbatere, este jalon în PNRR, este în cererea de plată numărul 4. Eu am spus un lucru care mi s-a părut de bun-simț: dacă aș fi fost un inconștient, m-aș fi apucat și aș fi făcut legea salarizării în timpul alegerilor. Ce ar fi însemnat acest lucru? Să fac o lege care nu ar fi ținut cont de sustenabilitate și predictibilitate și pe urmă scăpa cine putea.

Am fost un om sincer și am spus că acest lucru trebuie făcut la pachet cu reforma fiscală, am făcut legea pensiilor și cu reorganizarea administrativă și o reformă în sistemul bugetar, pentru că așa este corect. Și atunci România va avea o predictibilitate și o sustenabilitate pe un calup întreg, pe o viziune pentru țară. S-a dus vremea când luam decizii emoționale pe colțul mesei. Cu noroc totuși am supraviețuit și am scăpat”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă, ce a fost transmisă LIVE pe pagina oficială de Facebook a PSD.