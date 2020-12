Se aplică reguli noi de la 1 ianuarie pentru un număr important de români. Anunțul a fost făcut chiar de premierul Florin Cîțu. E vorba de posibilitatea de a lucra peste hotare, doar că este nevoie de un document important.

Astfel, de la 1 ianuarie 2021, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, vor avea nevoie de viză pentru a putea lucra şi studia în Regatul Unit. Extrem de important este însă și alt aspect: viza nu va fi necesară în cazul deplasărilor în scop turistic de scurtă durată.

„Pe 31 decembrie se finalizează Brexit-ul, ceea ce înseamnă că începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va avea un statut de stat terţ în relaţia cu statele UE, inclusiv cu România. Sunt câteva lucruri pe care vreau să vi le spun. Bineînţeles că vom comunica oficial, dar ar trebui să ştim: controalele vamale pentru toate bunurile care vor circula spre şi dinspre Regatul Unit, aşadar, toţi transportatorii şi operatorii economici europeni, inclusiv români, care îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu Regatul Unit, vor trebui să cunoască şi să se conformeze acestor noi reglementări. Şi, iarăşi, tot pentru călătorie sau regulile stabilite cu Regatul Unit în ceea ce priveşte deplasările de scurtă durată, sub şase luni într-un an, în scop turistic, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, pot circula fără viză, ceea ce este foarte important pentru deplasări de scurtă durată, sub şase luni, poate până la un an, în scop turistic, cetăţenii europeni, inclusiv cetăţenii români, pot circula fără viză”, a precizat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

Ce trebuie să facem atunci când călătorim

Potrivit primului-ministru, pentru a putea lucra şi studia în Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, vor avea însă nevoie de viză.

„Informaţiile, dacă doriţi mai multe informaţii, acestea pot fi găsite pe site-ul Guvernului, pe platforma brexit.gov.ro. Ministerele cele mai vizate de impactul Brexit au organizat deja demersuri active de informare, în perioada următoare ne vom ocupa de acest lucru. Dar trebuie să ştim că de la 1 ianuarie 2021 Regatul Unit devine un stat terţ în relaţia cu statele UE şi ar trebui să ne informăm atunci când călătorim sau încercăm să avem relaţii comerciale cu Regatul Unit”, a punctat Cîţu.