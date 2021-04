Regina Elisabeta, înșelată de Prințul Philip? Adevărul neștiut de la Palatul Buckingham

O întrebare recurentă printre fanii „The Crown” este legată de fidelitate regretatului Prinț Philip. În serialul respectiv, infidelitățile răposatului soț al Reginei sunt descrise în sezonul 2.

În serial, Prințul Philip își petrece timpul în compania altor femei, în timp ce Regina Elisabeta a II-a se ocupă de îndatoririle sale regale. Totodată, pot fi văzute și scene în care acesta se află într-o croazieră cu prietenii săi, alături de dansatoarea Galina Ulanova.

Reputația Prințului Philip

Realizatorii serialului au făcut aluzie de mai multe ori la reputația Prințului Philip, căruia îi plăcea să petreacă timpul în compania femeilor.

Contrar celor înfățișate în serial, nu a existat nicio dovadă a infidelității Prințului Philip. Un alt zvon popular o implica pe dansatoarea Pat Kirkwood, care a spus clar că informațiile erau false. Totuși, cariera acesteia a fost pătată iar Palatul Buckingham a refuzat să infirme la acea vreme informațiile respective.

„În mod normal, nu este de așteptat ca o doamnă să-și apere onoarea. Domnul ar trebui să facă asta. Aș fi avut o viață mai fericită și mai ușoară dacă Prințul Philip, în schimb de a veni neinvitat la vestiarul meu, se ducea acasă la soția sa însărcinată în noaptea cu pricina”, a declarat Pat Kirkwood pentru Daily Mail.

De menționat sunt și cele spuse de către Sarah Bradford, cea care a scris „Elizabeth II: Her Life in Our Times”. Conform scriitoarei, Prințul Philip a fost infidel.

„Ducele de Edinburgh a avut aventuri, depline și mai multe. El are aventuri și Regina le acceptă. Cred că ea crede că așa sunt bărbații. El nu a fost niciodată unul care urmărește actrițele. Interesul său este crescut pentru femeile pentru care sunt întotdeauna mai tinere decât el, de obicei frumoase”, a spus scriitoarea.

