Novaia Gazeta este o publicaţie critică la adresa Kremlinului, care deja nu mai funcţiona în ţară. Redactorul-șef, Serghei Sokolov, a fost arestat miercuri dimineaţă la Moscova. S-a întâmplat chiar în timp ce Vladimir Putin îşi rostea discursul către naţiune.

Ziarul independent din Rusia a oferit mai multe informații. Într-un anunț recent, publicația a notat pe site-ul său că agenții Centrului rus pentru combaterea Extremismului (Centrul E) l-au ridicat în cursul dimineţii pe jurnalist.

Serghei Sokolov este acuzat că a „discreditat” armata rusă într-un articol publicat online. Totodată, acuzația este pasibilă de o amendă de până la 50.000 de ruble.

Postarea realizată de publicație pe X a strâns imediat mii de vizualizări. O reacție a venit și de la Organizaţia Reporteri fără Frontiere.

Acesta s-a declarat „indignată” de arestare și a subliniat că este „o nouă dovadă a violenţei cenzurii în Rusia”.

Trebuie menționat că infracţiunea de „discreditare” a armatei este pedepsită în Rusia cu amenzi grave. Suma ajunge până la 100.000 de ruble, respectiv 1.700 de euro, pentru o persoană fizică obişnuită.

În schimb, suma ajunge până la un milion de ruble, respectiv 17.000 de euro, pentru o persoană juridică.

ONG-ul „Setevie Svobodi”, care oferă asistenţă juridică victimelor represiunii politice în Rusia, a oferit mai multe informații.

Potrivit acestuia, instanţele ruseşti au dispus deja mii de amenzi în baza acestei acuzaţii, care pedepseşte şi cea mai mică critică a ofensivei din Ucraina care se face în spaţiul public sau pe reţelele sociale, notează AFP.

Conform AFP, arestarea ar fi avut loc chiar în momentul în care Vladimir Putin îşi rostea discursul către naţiune în faţa camerelor reunite ale parlamentului şi a altor invitaţi.

La rândul ei, Novaia Gazeta a notat că reținerea lui Sokolov ar fi avut loc din cauza unui articol în care se vorbește despre armata rusă.

Totuși, nu se știe despre ce articol este vorba. Nu se știe nici unde este deținut Sokolov.

Amintim că Serghei Sokolov este redactor-şef din septembrie 2023. Acesta a căpătat poziția în urma demisiei predecesorului său, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care a fost catalogat drept „agent străin” de către autorităţile ruse.

❗️ Novaya Gazeta editor-in-chief Sergey Sokolov has been detained in Moscow on suspicion of “discrediting” the Russian army, Novaya Gazeta reported on Thursday.

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 29, 2024