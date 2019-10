Huawei Consumer Business Group (CBG) a anunțat că a expediat 200 de milioane de smartphone-uri în 2019, cu 64 de zile mai devreme decât anul trecut. Atenția permanentă pe care Huawei o acordă tehnologiei de ultimă oră și designului inovator ID, precum și angajamentul total față de consumatorii din întreaga lume, au dus la consolidarea încrederii și devotamentului unui număr din ce în ce mai mare de consumatori.

În 2019 au fost lansate câteva dispozitive excepționale, inclusiv multi-premiata serie HUAWEI P30, considerată pe scară largă seria cu cea mai bună cameră foto disponibilă în prezent, precum și lider al categoriei din care face parte. Printre numeroasele premii și distincții, European Image and Sound Association (EISA), un grup ce include 55 dintre cele mai respectate reviste dedicate produselor electronice de consum, a acordat premiul „EISA Best Smartphone 2019-2020” pentru modelul HUAWEI P30 Pro, fiind al doilea an consecutiv în care Huawei revendică premiul la această categorie.

Recent, s-a lansat și seria HUAWEI Mate 30. Dotat cu procesorul vârf de gamă Kirin 990 5G SoC, cameră foto cvadruplă cu tehnologie revoluționară SuperSensing pentru filmare și design circular futurist, și lider al clasamentului DxOMark, HUAWEI Mate 30 Pro a fost numit de către Android Authority „un flagship autentic incontestabil”, în timp ce GSM Arena a declarat că „are una dintre cele mai bune camere smartphone”, consolidând, încă o dată, reputația Huawei de lider în industrie.

Sărbătorind acest pas important, Huawei a prezentat ediția comemorativă a HUAWEI Mate 30 Pro 5G. Versiunea limitată va veni cu stocare 8 GB RAM + 512 GB și va fi disponibilă în variantele din piele ecologică Green Forest și Orange. Modelul va fi disponibil pentru comandă pe piața chineză pe Huawei Vmall începând cu 1 noiembrie 2019.

