Recalcularea pensiilor. Daniel Baciu a spus că noua metodă de calcul va aduce echilibru în sistemul public de pensii. Iar în urma recalculării majore vor exista pensionari care vor înregistra creșteri semnificative. De exemplu, românii cu 29 de ani stagiu de cotizare ar putea trece de la 1.200 de lei la 2.000 de lei.

Avem o creștere de aproape 500 de lei în plus la pensie. Aici este un stagiu de cotizare mai mic și creșterea este mai mică. Cu cât am muncit mai mult și implicit am contribuit mai mult, cu atât punctele acestea de stabilitate fac diferența și oamenii primesc în plus la pensie mai mult”, a explicat el pentru Realitatea PLUS .

Pensionarii așteaptă cu nerăbdare marea recalculare a pensiilor promisă de autorități. Cu toate acestea, modalitățile de calcul creează confuzie pentru mulți dintre ei, iar unii se întreabă cum vor arăta noile lor pensii după această reformă.

Prin intermediul unor exemple concrete de pensionari care vor beneficia de creșteri ale pensiei, șeful Casei de Pensii a încercat să sublinieze avantajele aduse de noile modificări.

„Sunt exemple concrete. Este un exemplu pentru un tamplar, de la sectorul 3. Am luat dosarul din arhiva de la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, sectorul 3.

Este vorba despre un tamplar care este in momentul de fata in plata, are un numar de puncte de 36,89742, este important sa spun ca acest numar de puncte se calculeaza la cinci zecimale. Am vrut neaparat sa iau acest exemplu pentru ca a lucrat si in conditii grele de munca, e vorba de grupa a doua de munca. Dupa cum vedeti, are 14 ani, 11 luni si 6 zile in conditii normale de munca si 21 de ani, 7 luni si 25 de zile in conditii de grupa a doua de munca”, a declarat el, tot pentru Realitatea PLUS.