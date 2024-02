Recalculare pensii. Ce se va întâmpla în septembrie 2024

Recalculare pensii. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a reamintit că, în luna septembrie, se va face o corecție în sistemul de pensii. Bugetul dispune, acum, de resurse pentru recalcularea pensiilor. Toate măsurile necesare au fost luate pentru a asigura o creștere a acestora pentru români.

Banii au fost bugetați pentru recalcularea pensiilor pentru anul 2024. Luna septembrie este așteptată cu nerăbdare de către pensionari. Cu certitudine că acest lucru se va întâmpla. În cazul în care deciziile de recalculare sunt întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Este convins că acest termen va fi respectat. În luna septembrie, se face dreptate în sistemul de pensii.

În septembrie 2023, prin asumarea Guvernului României, a fost aprobată Legea 296 privind măsurile fiscal-bugetare, au fost eliminate unele facilități fiscale și au fost introduse reguli noi în privința fiscalității, tocmai pentru a putea bugeta banii pentru pensiile românilor. Atunci când un drept intră în plată, nu se pune problema să nu fie achitat. Trebuie să găsească soluții pentru ca aceste plăți ale pensiilor să poată fi efectuate.

„Au fost bugetați banii pentru recalcularea pensiilor pentru anul 2024, luna septembrie este luna mult așteptată de pensionari și cu certitudine acest lucru se va întâmpla, respectiv dacă deciziile de recalculare sunt întocmite de Ministerul Muncii și sunt convins că acest termen va fi respectat, atunci în luna septembrie se face dreptate în sistemul de pensii. În luna septembrie 2023, prin asumarea guvernului, a fost aprobată Legea 296 privind măsurile fiscal bugetare, și atunci am încercat să eliminăm o parte din facilitățile fiscale și să introducem reguli noi în privința fiscalității, tocmai pentru a putea ajunge în această situație în care să putem bugeta banii pentru pensiile românilor. Odată un drept intrat în plată, nu se pune problema să nu fie achitat. Trebuie să găsim soluțiile pentru ca aceste plăți ale pensiilor să poată fi efectuate”, a explicat ministrul Finanțelor în cadrul emisiunii TV „Culisele Statului Paralel” de pe Realitatea PLUS.

Câți bani vor primi, din luna mai, cei care au muncit peste 25 de ani?

Cu doar două luni rămase până când pensionarii vor începe să primească noile decizii de recalculare, accentul cade pe suma suplimentară ce urmează să fie acordată românilor care au muncit timp de peste 25 de ani. Exemple practice ale noii formule de calcul sunt deja disponibile, iar milioane de români așteaptă cu sufletul la gură să afle suma pe care o vor primi, acum că toate recalculările au fost efectuate.

Se estimează că 3,5 milioane de pensionari ar urma să primească, începând cu luna mai, aceste decizii de recalculare a pensiei. Suma corespunzătoare ar trebui să fie virată începând cu luna septembrie, iar aceste modificări pot varia între 1% și 100% din suma anterioară.

Cu toate acestea, este important să subliniem că noua formulă de calcul aduce o serie de schimbări semnificative. Un aspect crucial este reprezentat de introducerea punctelor bonus. Prin urmare, pentru românii care au muncit mai mult de 25 de ani, distribuția punctelor bonus este după cum urmează:

0,50 puncte/an pentru cei cu peste 25 de ani lucrați;

0,75 puncte/an pentru cei cu peste 30 de ani lucrați, pentru fiecare an în plus;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Cu toate acestea, în calculul total al punctajului vor fi luate în considerare și alte elemente începând de acum, cum ar fi premiile, orele suplimentare, educația universitară, serviciul militar sau perioadele de șomaj. Astfel, noua formulă de calcul din cadrul noii legi a pensiilor va ține cont de numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei.