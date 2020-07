România nu este, în prezent, în pericol să piardă fonduri în viitorul exerciţiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectării statului de drept, progrese semnificative fiind făcute, în ultimii ani, în această direcţie, a declarat marţi, pentru Agerpres, deputatul german Gunther Krichbaum (CDU), preşedintele Comisiei Afacerilor Europene din Bundestag.

Acesta a subliniat că stabilirea cadrului financiar multianual a fost una dintre principalele obiective ale preşedinţiei germane şi că, în prezent, există un rezultat clar al acestor negocieri, în urma cărora România nu va avea de suferit la capitolul alocări.

„Mecanismul statului de drept a jucat un rol extrem de important, deoarece, aşa cum am subliniat noi, în Bundestagul Germaniei, datorită background-ului nostru, că nu putem da banii plătitorilor de taxe acelor state europene, parte din proiectul european, în care statul de drept nu este garantat. Apoi, este greu de justificat faţă de proprii noştri cetăţeni. Eu cred că, în România, în ultima vreme, lucrurile s-au îmbunătăţit cu o viteză incredibilă. Aşa că, azi, nu cred că există vreo temere că banii pentru România ar putea fi ‘tăiaţi'”, a spus Krichbaum, aflat marţi într-o vizită la Braşov.

El a remarcat, totodată, că „lupta împotriva structurilor criminale, a corupţiei” rămân un obiectiv pentru viitor, pentru România, „dar, sub noul guvern, lucrurile s-au îmbunătăţit, mergând într-o direcţie bună”.

„Şi eu sunt foarte mulţumit de asta. România nu a fost împotriva acestui mecanism de negociere, la Bruxelles, ci mai mai degrabă Polonia şi Ungaria, şi au motive pentru aceasta”, a punctat deputatul german.

În ce priveşte domeniul Sănătăţii din România, Krichbaum a subliniat că şi aici lucrurile pot fi îmbunătăţite, însă „actualul guvern este conştient de această sarcină” şi a menţionat că nu se pot face lucrurile „în câteva zile sau luni”.

„Probleme au, dacă ne uităm la impactul pandemiei asupra acestora, şi alte state – Italia, Spania şi Franţa. (…) Din fericire, noi (Germania-n.r.) nu avem aceeaşi situaţie şi de aceea am putut prelua pacienţi cu COVID-19 din Franţa, Spania, Italia (…) Cred că rămâne o chestiune ce ţine de solidaritatea europeană, dacă o ţară are posbilitate şi alta nu, trebuie să fim solidari cu aceasta. Încă de la începutul pandemiei, nu a fost cel mai fericit moment al Europei, pentru că fiecare stat a crezut că poate face faţă problemei singur. Asta a fost o greşeală enormă, cred eu (…)Trebuie să ne uităm la viitor, să vedem ce lecţii am învăţat (…) Sunt o mulţime de lucruri de făcut. Până azi, Sănătătatea, lupta împotriva pandemiilor, nu a fost competenţa UE, iar acum este sarcina şefilor de state să le lase în seama UE, ca pe viitor să putem gestiona situaţia, să facem faţă unui val doi, să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat”, a mai afirmat Gunther Krichbaum.

Acesta a însoţit, marţi, la Braşov, o delegaţie de medici germani şi oficiali ai Ambasadei Germaniei şi Guvernului român, la o întâlnire cu autorităţile judeţene şi locale.