Reacție furibundă! Băsescu dă de pământ cu Kovesi! Afirmații uluitoare la adresa fostei șefe a DNA!

Traian Băsescu a susţinut că fostul procuror şef al DNA trebuie să răspundă dacă se demonstrează că a luat bani de la Sebastian Ghiţă. "Niciodată nu m-a interesat cu ce vine (n.r.: Popa). Am aflat în dezbaterea publică. Pentru mine era important ca justiţia să se înfăptuiască, în rest erau detalii cu ce vine", a declarat Traian Băsescu, la România TV. El a continuat: "Am aflat că ea fost o operaţiune de imagine pentru mine, de la Chiriaci şi Abrahami. Țineam aşa mult la imaginea mea că am anunţat reduceri de salarii cu câteva luni înainte. Cred că a fost o suprapunere de activităţi, nu vreau să o acopăr (n.r.: pe Kovesi). Dacă se probează că a cerut bani de la Ghiţă, a făcut cea mai mare eroare şi va trebui să răspundă", a mai spus fostul preşedinte. Acesta a mai spus că din 2010 era „mare tandreţe” între Kovesi şi Ghiţă, dacă se duceau de două ori pe săptămână la întâlniri la K2, alături de Florian Coldea şi George Maior.

„ Dacă i-a cerut bani lui Ghiţă, atunci să răspundă! Nu era treaba domnului Ghiţă să-l aducă pe Popa Nicolae în ţară. Dacă atâta a dus-o capul, să răspundă. Ea era Procuror General al României, iar Ghiţă la vremea aia nu era parlamentar, deci ea a cerut bani unei persoane private. Bineînţeles, că asta trebuie coroborat cu declaraţia lui Ghiţă, care spune că în 2010 se vedea de două ori pe săptămână cu Kovesi, Coldea, Maior în K 2. Deci din 2010 era mare tandreţe. Cea mai mare greşeală pe care o face doamna Kovesi e că nu se duce să vorbească cu procurorul, să îi explice”, a explicat Băsescu.