Reacția CSM în SCANDALUL Tudorel Toader-Augustin Lazăr

Potrivit unui comunicat al CSM, precizarea vine în urma declaraţiilor făcute de procurorul general, Augustin Lazăr, cu privire la protocolul încheiat între Parchetul General şi Serviciul Român de Informaţii la data de 8 decembrie 2016.

"În urma măsurilor dispuse de Plenul CSM în şedinţa din data de 20 martie 2018, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la aceeaşi dată, a transmis Consiliului, spre informare, două protocoale clasificate, respectiv: protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale, încheiat la data de 4 februarie 2009; protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii, încheiat la data de 8 decembrie 2016", se arată în comunicat, citat de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, protocoalele au fost restituite Parchetului General pe 30 martie 2018, în vederea continuării procedurii de declasificare.

"Precizăm că, potrivit dispoziţiilor Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta nu are competenţa să avizeze încheierea protocoalelor între instituţiile din cadrul autorităţii judiciare şi alte instituţii publice, iar informarea ulterioară a Consiliului cu referire la aceste protocoale, în condiţiile amintite, nu are nicio relevanţă sub aspectul împrejurărilor în care acestea au fost încheiate, nevalidându-le sau legitimându-le în vreun fel", se mai menţionează în comunicat.

Procurorul general a prezentat, luni, într-o declaraţie de presă, corespondenţa purtată cu Ministerul Justiţiei şi CSM pe tema protocoalelor încheiate cu SRI, invocând spiritul transparenţei instituţionale.

"Din această corespondenţă rezultă cu claritate faptul că Ministerul Public a acţionat în permanenţă astfel: în mod transparent, prin informarea CSM şi a ministrului Justiţiei, în legătură cu toate demersurile iniţiate cu referire la protocoale; în mod constant, pentru desecretizarea protocolului din decembrie 2016, primul demers fiind făcut la data de 13 martie 2017, într-un cadru legal, care a reprezentat un mod instituţional de lucru pentru România - a se vedea în acest sens protocoalele similare încheiate de SRI cu Inspecţia Juridică, cu CSM, Înalta Curte şi alte instituţii ale statului român; prin depunerea tuturor diligenţelor, în vederea clarificării necesare, fără a primi răspunsuri sau primindu-le cu întârziere de la instituţiile în cauză", a susţinut Augustin Lazăr.