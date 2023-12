Răzvan Burleanu are voturile opozanților lui Ceferin

Deși este doar la nivel de zvon, o eventuală candidatură a lui Răzvan Burleanu la președinția UEFA, ar beneficia de sprijinul tuturor celor care nu-l mai vor pe actualul șef, slovenul Aleksander Ceferin. Potrivit ziariștilor de la cotidianul britanic The Independent, forul de la Nyon este scindat, mulți dintre colaboratorii loiali ai lui Ceferin devenind, între timp contestatari. Mișcarea intestină pare să-l agreeze pe Răzvan Burleanu, șeful FRF, drept înlocuitor al slovenului, care plănuiește să rămână în funcție până în 2031.

„Există opoziţie faţă de menţinerea lui Ceferin la putere şi există un nou sprijin pentru românul Răzvan Burleanu”, scrie The Independent, continuând: „ Sprijinul pentru Burleanu apare din cauza planurilor pe termen lung ale preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, care provoacă divizarea”.

La o reuniune a Comitetului Executiv al UEFA, desfășurată înaintea tragerii la sorți a grupelor turneului final al Euro 2024, Aleksander Ceferin a prezentat planurile de modificare a statutului UEFA. Propunerea vizează posibilitatea ca președintele UEFA să aibă mai mult de trei mandate.

Șeful FRF pare să fie alegerea potrivită

Potrivit informațiilor furnizate de The Independent, opoziția față de această modificare este condusă de David Gill. Acesta este un membru al Comitetului Executiv al UEFA din 2013. Mulți dintre cei implicați în dezbatere consideră că Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, ar putea reprezenta cea mai potrivită alegere pentru președinția forului european.

Ceferin își exprimă speranța că propunerea sa va fi ratificată în cadrul congresului UEFA din februarie. Aceasta va avea loc la Paris. Slovenul va avea nevoie de obținerea unei majorități de 28 de voturi dintr-un total de 55 posibile.

Conform informațiilor furnizate de The Independent, în această perspectivă, Burleanu reușește să genereze sprijin. Aflat în fruntea Federației Române începând din 2014, el este recunoscut ca un administrator excelent și responsabil. Are, de asemenea, o legătură directă cu fotbalul ca fiu al unui fost fotbalist român de primă ligă, Gheorghe Burleanu. La vârsta de 39 de ani, Burleanu însuși a fost jucător la nivel de tineret. Deține o teză de doctorat în management organizațional și are experiență în politica românească. A activat și în multiple grupuri de lucru ale UEFA, conform articolului publicat de cotidianul britanic.

Răzvan Burleanu a fost ales membru al Consiliului FIFA în aprilie 2021.