Georgia, fostă republică sovietică, aflată la granița de sud a Rusiei, se numără printre puținele țări din Caucaz, alături de Armenia, care și-au văzut economiile prosperând pe fondul războiului din Ucraina, potrivit CNBC.

Cel puțin 112.000 de ruși au emigrat în Georgia în acest an, potrivit rapoartelor. Un prim val de aproape 43.000 de ruși a sosit în urma invadării Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie, în timp ce un al doilea val, se pare că la fel de numeros, a ajuns aici după decizia lui Putin privind mobilizarea militară. Valul inițial reprezintă aproape un sfert (23,4%) din toți emigranții plecați din Rusia până în septembrie, potrivit unui realizat de grupul de cercetare Ponars Eurasia. Migranții ruși au fugit și în Turcia (24,9%), Armenia (15,1%) și în „alte” țări care nu au fost nominalizate (19%).

Impact uriaș asupra economiei Georgiei, FMI are vești bune

Afluxul de migranți ruși a avut un impact uriaș asupra economiei Georgiei, deja în creștere după o încetinire în vremea pandemiei Covid-19. Fondul Monetar Internațional se așteaptă acum ca economia Georgiei să crească cu 10% în 2022, după ce și-a revizuit, din nou, estimarea în această lună. „Creșterea a imigrației și a fluxurilor financiare declanșate de război”, au fost printre motivele invocate privind creșterea.

FMI consideră că altă țară gazdă pentru ruși, Turcia, are o creștere cu 5% în acest an, în timp ce Armenia va crește cu 11% din cauza „fluxurilor mari de venituri externe, capital și forță de muncă”. Georgia a beneficiat de o creștere substanțială a intrărilor de capital în acest an, în principal din Rusia. Rusia a reprezentat trei cincimi (59,6%) din intrările de capital străin ale Georgiei doar în octombrie – ale căror volume totale au crescut cu 725% față de anul precedent.

Rușii au transferat 1,412 miliarde de dolari în conturile din Georgia, de patru ori mai mult decât in 2021

În perioada februarie – octombrie, rușii au transferat 1,412 miliarde de dolari în conturile din Georgia, adică de peste patru ori mai mult decât cele 314 de milioane de dolari transferate în aceeași perioadă din 2021, conform Băncii Naționale a Georgiei.

Între timp, rușii au deschis peste 45.000 de conturi bancare în Georgia până în luna septembrie, dublând numărul de conturi deținute de ruși în această țară.

Migranții ruși sunt „foarte activi”

Locația strategică a Georgiei și legăturile sale istorice și economice cu Rusia fac din această țară un loc atractiv pentru migranții ruși. De asemenea, politica liberală de imigrare permite străinilor să trăiască, să lucreze și să înființeze afaceri, fără a avea nevoie de viză. Ca și Armenia, și Turcia a rezistat aplicării sancțiunilor occidentale asupra Rusiei, permițând ca rușii, cu tot cu banii lor, să intre în aceste țări.

Turcia acordat permise de ședere pentru 118.626 de ruși în acest an, potrivit datelor guvernamentale, în timp ce o cincime din vânzările sale de proprietăți din 2022 au fost făcute de ruși. Guvernul armean nu a furnizat date despre cifrele privind migrația sau achizițiile de proprietăți.

Impactul economic i-a surprins și pe experți

Impactul economic i-a surprins chiar și pe experți. „Am avut o creștere de două cifre, la care nimeni nu se aștepta”, a declarat pentru CNBC Mikheil Kukava, șeful politicii economice și sociale de la think tank-ul georgian Institutul pentru Dezvoltarea Libertății Informației (IDFI). „Sunt foarte activi. 42.000 de cetățeni ruși selectați aleatoriu nu ar fi avut acest impact asupra economiei georgiene”, a spus Kukava, referindu-se la primul val de migranți, majoritatea bogați, și cu un nivel ridicat de educație.

Boom-ul pieței imobiliare

Unul dintre cele mai vizibile efecte s-a observat asupra pieței imobiliare din Georgia. Prețurile proprietăților din capitala Tbilisi au crescut cu 20% față de luna septembrie, iar tranzacțiile au crescut cu 30%, potrivit băncii georgiene TBC. Chiriile au crescut cu 74% pe parcursul anului. Lariul georgian se tranzacționează acum la cel mai mare nivel din ultimii trei ani.