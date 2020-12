Răsturnare totală de situație. S-au aflat numele noilor miniștri. Orban nu cedează (SURSE)

Este răsturnare totală de situație! S-a aflat, pe surse, numele noilor miniștri. La negocierile care vor fi demarate sâmbătă, PNL, USR PLUS și UDMR vor încerca să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește componența viitorului Guvern.

Potrivit unor surse politice, se negociază la sânge fiecare minister, mai ales că PNL nu vrea să cedeze ministere considerate cheie. USR PLUS nu stau nici ei cu mâinile în sân și ridică pretenții mari. Potrivit Digi24, USRPLUS vrea cel puțin unul dintre ministerele avizatoare din Guvern: Justiție sau Finanțe. Liberalii vor, pe lângă ministere importante, și șefia Camerei Deputaților pentru Ludovic Orban. PNL nu este dispus să renunțe la ministere precum Apărare, Externe, Justiție, Transporturi sau Dezvoltare. Deja în partid au început discuțiile despre ce persoane ar putea să primească portofoliile respective.

Lista PNL:

Ministerul Apărării – Nicolae Ciucă

Ministerul de Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

Ministerul Transporturilor – Lucian Bode

Ministerul Dezvoltării – Robert Sighiartău

Ministerul Fondurilor Europene – Marcel Boloș

Ministerul Economiei – Virgil Popescu

Ministerul de Interne – Rareș Bogdan și Laurențiu Leoreanu.

La Finanțe, ar putea să numească un ministru cei de la USRPLUS. În cazul în care ministerul rămâne la liberali, portofoliul ar putea fi ocupat de Lucian Heiuș.

Orban își face însă alte calcule. El vrea să-l împingă la finanțe pe Ionel Dancă, în ciuda lipsei de experiență a acestuia în domeniu, ca mutare strategică împotriva lui Cîțu, pentru ca acesta să nu primească prea multă putere în interiorul partidului.

Ce vrea USR

USR PLUS vrea cel puțin conducerea a două ministere importante din Guvern. Unul ar fi ministerul de Finanțe, unde îl au în vedere pe Claudiu Năsui (USR PLUS) sau pe Anca Dragu (PLUS). Ei ar mai viza și ministerului Dezvoltării, pentru vicepreședintele Ionuț Moșteanu. Aici însă PNL nu ar fi dispus să cedeze, fiind în joc ministerul cu cei mai mulți bani din Guvern. În ceea ce privește UDMR, unul dintre ministerele importante care ar putea ajunge sub conducerea lor este ministerul Educației. Pentru acest portofoliu, UDMR ar avea două nume pregătite, Hegedus Csilla și Szabo Odon.

Guvernul Cîțu (SURSE)

Prim-ministru – Florin Cîțu (PNL)

Una sau mai multe poziții de vicepremier, posibil trei – PNL/USRPLUS/UDMR

Ministerul Internelor – Marcel Vela/Laurențiu Leoreanu/Rareș Bogdan (PNL)

Ministerul Finanțelor – Ionel Dancă/Lucian Heiuș (PNL)/Claudiu Năsui /Anca Dragu (USRPLUS)

Ministerul de Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL)/ Stelian Ion (USRPLUS)

Ministerul Apărării – Nicolae Ciucă (PNL)

Ministerul Dezvoltării – Robert Sighiartău/Florin Roman (PNL)/ Ionuț Moșteanu (USRPLUS)

Ministerul Economiei și Energiei – Virgil Popescu (PNL) / Cristina Prună (USRPLUS)

Ministerul Transporturilor – Lucian Bode (PNL)

Ministerul Fondurilor Europene – Marcel Boloș (PNL)

Ministerul Sănătății – Nelu Tătaru (PNL)/ Cseke Attila(UDMR)

Ministerul Educației – Monica Anisie/Sorin Câmpeanu/Raluca Turcan (PNL)/ Hegedus Csilla/Szabo Odon (UDMR)

Ministerul Culturii – Hegedus Csilla (UDMR)

Minsterul Muncii – Violeta Alexandru (PNL)/ Oana Țoiu/Cristian Seidler (USRPLUS)

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros/Emil Dumitru (PNL)

Ministerul Mediului – UDMR / USRPLUS

Ministerul Tineretului și Sportului – Ionuț Stroe (PNL)/Oltean Csongor (UDMR)

Posibil două noi ministere: Turism și Comunicații.

FOTO: INQUAM/Paul Ursachi