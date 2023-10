Informații noi apar despre atacul cu rachetă de la spitalul din Gaza, acolo unde atât Hamas, cât și Israel au raportat în jur de 500 de morți. Numărul este contrazis de către un serviciu secret european. Acesta a anunțat că, potrivit unor piste serioase, au fost maximum 50 de persoane ucise.

Israelul şi mişcările armate palestiniene se acuză reciproc că au bombardat spotalul din Gaza. Ambele părți spun că bombardamentul a făcut sute de morți. Un responsabil al unui serviciu european de informații a declarat miercuri pentru AFP că numărul morților este mult mai mic.

Miercuri, la prânz, Ministerul Sănătăţii al Hamas, aflat la putere în Fâşia Gaza, a raportat un bilanţ de cel puţin 471 de morţi.

Şi „probabil că spitalul fusese evacuat anterior, la fel ca alte spitale situate în nordul Fâşiei Gazei”, după ordinul în acest sens din partea armatei israeliene, a subliniat el, insistând, totodată, că „niciun element nu coroborează” faptul că sute de persoane se aflau în parcarea unde a căzut racheta.

Palestinienii şi israelienii se acuză reciproc de această tragedie.

Hamas a denunţat imediat o lovitură israeliană. Israelul, la rândul său, a negat că ar fi la originea tirului. Armata israeliană susţine că a fost o rachetă ratată a Jihadului Islamic palestinian, un aliat al Hamas.

Statele Unite au citat miercuri propriile servicii de informaţii. Pentru a susţine, inclusiv prin vocea preşedintelui lor Joe Biden, aflat în vizită în Israel, că statul evreu nu este vinovat pentru acest incident.

While we continue to collect information, our current assessment, based on analysis of overhead imagery, intercepts and open source information, is that Israel is not responsible for the explosion at the hospital in Gaza yesterday.

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) October 18, 2023