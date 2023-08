Avocatul Cristian Ion face dezvăluiri despre trecutul Loredanei

Avocatul Loredanei, Cristian Ion, a făcut recent declarații cu privire la trecutul adolescentei. Se pare că aceasta nu ar fi avut o copilărie ușoară iar anumite incidente de violență domestică din sânul familiei ar fi traumatizat-o profund.

De duminică, de la găsirea trupului Alinei sub o bancă din Mangalia, au fost vehiculate numeroase scenarii în legătură cu motivul crimei. S-a spus inclusiv că Loredana și-ar fi ucis colega de cameră din revoltă, după ce aflase că își înșela iubitul. Însă Loredana a fost cea care a făcut lumină.

„Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă, după aceea, am înjunghiat-o. Eu nu am vrut să o omor, însa am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a mărturisit Loredana.

Vineri, 11 august, avocatul care a acceptat să preia cazul Loredanei, vine cu o serie de declarații care explică într-o bună măsură comportamentul suspectei. Din spusele acestuia, agresoarea are o poveste de viață foarte tristă.

Avocatul Loredanei oferă o nouă perspectivă

Potrivit lui Cristian Ion, Loredana și-a petrecut copilăria într-un mediu violent, cu scandaluri și violențe în sânul familiei. Tânăra ar fi fost abuzată, chiar și în ultima perioadă, la locul de muncă.

Cristian Ion a precizat că Loredana nu a fost străină nici în copilărie de arma crimei din weekend, cuțitul. Se pare că în copilărie, fata asista la momente teribile în sânul familiei, provocate de tatăl său, care era extrem de agresiv.

„Când avea 9 ani, tatăl ei, pe fondul consumului de alcool, a sărit cu un cuțit la mama ei. Femeia era însărcinată în 5 luni. Fata, clienta mea, s-a interpus între mamă și tată și astfel nu s-a produs tragedia. Bătăile erau la ordinea zilei, iar cuțitul nu era obiect străin”, a declarat pentru Focus Press, avocatul Cristian Ion.

Potrivit Avocatului, Loredana înțelege ce a făcut și regretă: „Da, își dă seama ce a făcut, regretă. După părerea mea, este în stare de șoc”, a mai spus Cristian Ion.

Același avocat a precizat că Loredana ar fi fost abuzată chiar în ultima perioadă, la locul de muncă. Se pare că toate acestea, cumulate, ar fi făcut-o să-și piardă controlul și să recurgă la un gestul extrem.