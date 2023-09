Crima din Mangalia. Administratorul hotelului în care s-a petrecut crima din Mangalia a recunoscut că a avut o relație cu Loredana, care și-a recunoscut crima.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a vorbit despre legătura cu criminala, în vârstă de 18 ani, în momentul în care a fost interogat ca martor în cadrul anchetei, potrivit Gândul. Noile audieri au avut loc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Administratorul a recunoscut și că el le-a angajat pe cele două fete, în calitate de angajat al societății mamei sale.

Administratorul a recunoscut relația cu Loredana. Totodată, el adăugat că tânăra a mai avut și alte relații pasagere în timpul șederii în Mangalia. El a precizat că relația dintre protagonistele tragediei din Mangalia s-a înrăutățit din cauza certurilor „pentru relații cu băieții”.

El a vorbit și despre cererea fetelor de a fi mutate în camere separate. El spune că prietenele s-au răzgândit în cele din urmă și au renunțat la idee.

Reamintim că Loredana și-a mărturisit crima.

„După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă.

Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă.

Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mărturisit autoarea crimei, conform gândul.ro .