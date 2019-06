Consultatul politic Cozmin Gușă a susținut miercuri, după ce moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă a picat, că președintele este comod cu PSD-ALDE la putere.

„Ca de fiecare data la celelalte motiuni, a lipsit un ingredient. A lipsit implicarea directa a presedintelui Romaniei, care este comod cu un PSD-ALDE la putere. Logica presedintelui este de tip electoral. Impusca doi iepuri, in primul rand il are ingropat pana la gat in nisip pe Tariceanu, care nu mai este un candidat la prezidentiale care sa promita scor, iar daca sta la guvernare cu atat mai mult nu va reusi aglutinarea unei simpatii publice. Pe de alta parte, tine PSD intr-o guvernare naclaita, cu fel de fel de neprofesionisti, guvernare care se poate impiedica foarte repede din punct de vedere al flotabilitatii, s-ar putea sa se scufunde.

Cu mentinerea lor la guvernare si prin neimplicarea in procedura de adunare de voturi, chiar prin mesaje publice, poate prin nominalizarea informala a cuiva din partea sa care sa capete incredere, atunci Klaus Iohannis nu a incurajat deloc aceasta motiune de cenzura, meciul pe care l-a executat PNL fiind unul din datorie”, a spus Gușă, potrivit stiripesurse.

Te-ar putea interesa și: