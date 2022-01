Recent, un diplomat a transmis (sub protecția anonimatului) pentru Agenția France Presse că „multe dintre cererile Rusiei sunt inacceptabile și nerealiste, dar răspunsul NATO prezintă o serie de probleme asupra cărora este posibil să se lucreze în continuare.”

Conform spuselor sale, în curând, Alianța Atlanticului de Nord va răspunde în scris Rusiei. Deși propunerile de securitate ale Moscovei au fost respinse, răspunsul oficial al NATO va cuprinde problemele pe care este dispusă să le negocieze.

„Munca privind răspunsul este aproape de final”, a explicat diplomatul.

Trebuie reamintit că, recent, secretarul general al Alianței Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a declarat că trupele militare NATO nu vor fi îndepărtate din Ucraina.

Western diplomats/NATO officials:

▪️“We will send written responses to the security guarantees demanded by #Russia within this week.”

▪️“However, we are not sure that this answer will please Russia.”

▪️“Most Russian demands are unrealistic or unacceptable.”

– AFP – pic.twitter.com/GXePKlB8pn

— EHA News (@eha_news) January 26, 2022