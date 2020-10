Surpriză mare, Elena Udrea a dezvăluit recent că nu și-a cunoscut soacra și a explicat care a fost motivul. Deși cei doi sunt împreună de patru ani, Elena Udrea nu a întâlnit-o până acum pe soacra sa și se pare că mai are de așteptat pentru a face asta. Motivul pentru care nu s-au cunoscut a fost unul „logistic”. Atunci când soacra ei se afla în România, Udrea era fugită în Costa Rica, iar atunci când fostul politician a revenit în țară mama partenerului său era în Italia.

Ce spune Elena Udrea despre soacra sa

„Nu mă cunosc cu soara mea, așa au fost lucrurile. Ea este plecată din țară, locuiește în Italia, eu am fost plecată doi ani. Când a venit ea aici, eu nu eram, de când am venit eu, a fost chestia asta cu COVID-19 și nu a apucat să vină. Deci nu o cunosc, o văd doar pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată pentru că a crescut frumos doi băieți, aștept să ne cunoaștem, sunt sigură că va fi ok. Acum mă întreb cum este să fii soacra Elenei Udrea sau bunica fiicei Elenei Udrea. Cred că va fi un moment interesant, pentru că și eu sunt curioasă cum este să fii noră, căci eu nu am avut una niciodată, mama lui Dorin Cocoș era moartă când ne-am cunoscut noi”, a spus Elena Udrea la o emisiune TV, scrie Spynews.

Cu ce se ocupă soacra Elenei Udrea?

Anișoara, în vârstă de 60 de ani, vizitează rar țara natală, iar atunci când o face, vine pentru vacanțe. Se pare că unul din locurile preferate de aceasta este Sulina. În Italia, femeia a început o nouă viață, și în prezent, este îngrijitoare. Pe lângă meseria actuală, mama lui Alexandrov este pasionată de croșetat. Un alt amănunt neștiut despre familia lui Alexandrov este că, soacra Elenei Udrea mai are încă un băiat și o fată, despre care nu se cunosc prea multe informații.