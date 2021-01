Răsturnare de situație în ediția de duminică seară a concursului Survivor România. Cei 3 concurenți propuși spre eliminare au fost Costi Ioniță, Roxana Nemeș și Alexandra Stan. Costi și Roxana au fost propuși sâmbătă seara, iar Alexandra duminică. Aceasta a fost propusă de Zannidache. În urma voturilor primite de la public, Costi Ioniță a fost eliminat. Acesta s-a clasat pe ultimul loc în preferințele publicului. Costi Ioniță (43 de ani) este cel mai în vârstă concurent din echipa Faimoşilor. În același timp, era și cel mai calm și echilibrat. În timpul concursului, nu a luat parte la niciun conflict. Faimosul a declarat de mai multe ori că nu îi plac contradicțiile.

Mesajul emoționant al lui Costi Ioniță după ce a fost eliminat de la Survivor România

Costi Ioniță se aștepta la o eliminare, deși a fost un concurent care a adus de mai multe ori puncte echipei Faimoșilor. Vedeta și-a luat la revedere de la colegii de echipă printr-un mesaj emoționant.

„Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viaţa unui om să fie echilibrat şi să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învăţat foarte multe lucruri. Este o experienţă extraordinară şi o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea şi cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut şi o să fac lucruri minunate şi măreţe”, a spus Costi Ioniţă. Acesta le-a promis Faimoşilor o mare petrecere în momentul în care se vor reuni, în România, după terminarea concursului.

Costi este al doilea concurent din echipa faimoșilor care a părăsit concursul Survivor România. În ediția precedentă, concurentul care a fost eliminat a fost cântăreața Amna. Și aceasta a plecat acasă în urma puținelor voturi pe care le-a primit de la public.