Ambasadorul Qatarului în România, Osama Yousef Algaradawi, a mulțumit, duminică, României, pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) în organizarea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, care a început duminică 20 noiembrie. Acesta a organizat în aceaastă seară o recepţie la Ambasada Qatarului de la București.

”A venit un moment pe care îl aşteptam de ani de zile, un moment de glorie, de mare mândrie, al unei mari realizări. Pentru prima oară în istorie, o regiune arabă are onoarea de a găzdui cel mai mare şi cel mai important eveniment sportiv din lume, Cupa Mondială FIFA. Sunt bucuros şi mândru că ţara mea, Qatarul, este reprezentanta ţărilor arabe şi islamice, în organizarea acestui eveniment extraordinar, cu participarea şi susţinerea multor ţări surori şi prietene, pentru a surprinde şi impresiona lumea cu această ediţie specială a turneului”, a afirmat ambasadorul Qatarului.

”Aş vrea să menţionez şi susţinerea oferită Qatarului pentru Cupa Mondială FIFA 2022 de România, prin Serviciul de Pază şi Protecţie (SPP). Profit de această ocazie pentru a-mi exprima gratitudinea şi aprecierea faţă de România pentru această contribuţie”, a adăugat excelenţa sa Osama Yousef Algaradawi.

Între participanţii la recepţie s-au numărat fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi, preşedinta Federaţiei Române de Pentatlon Modern, Camelia Potec, Prefectul Capitalei, Toni Greblă, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti etc.

Cupa Mondială de fotbal 2022 a debutat cu meciul Qatar – Ecuador, duminică, de la ora 18:00 (ora României), şi se va încheia pe 18 decembrie, cu finala.

Evenimentul de deschidere al Cupei Mondiale 2022 a avut loc, duminică, la Doha, iar în Qatar începe prima ediţie a turneului final desfăurat iarna.

The official opening ceremony of the World Cup in #Qatar2022 . pic.twitter.com/aImZxwrzSt

— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022