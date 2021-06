Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti ar fi invocat o procedura neprevazuta de Codul de procedura penala in cazul blocarii eliberarii din penitenciar a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Aceștia au refuzat sa amane discutarea liberarii conditionate a lui Dragnea pana la solutionarea cererii de stramutare pe care acesta o depusese anterior, invocand “urgenta” in judecarea dosarului de liberare conditionata. Respectiva “urgenta” nu se regaseste in Codul de procedura penala la prevederile referitoare la liberarea conditionata, potrivit celor de la luju.ro

Este vorba de sentința prin care a fost admisa cererea de stramutare a dosarului de liberare conditionata formulata de Liviu Dragnea, fiind in acelasi timp desfiintata si hotararea judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, care blocasera eliberarea fostului presedinte PSD, si prin care a trimis dosarul de liberare conditionata la Tribunalul Giurgiu.

Stramutarea venit dupa ce judecatorii de la Tribunalul București se pronuntasera deja in sensul respingerii liberarii conditionate a lui Liviu Dragnea. Sentinta Curtii de Apel Bucuresti de admitere a stramutarii a confirmat practic faptul ca acesta nu a avut parte de un proces echitabil atat timp cat a fost judecat de doi judecatori care in trecut depusesera memorii si sesizari impotriva sa la CSM.

Totodata, prin aceeasi sentinta, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca Tribunalul Bucuresti nu poate fi o instanta impartiala pentru Dragnea, in conditiile in care aproximativ 50 de judecatori de la TMB si-au insusit o reclamatie pe care o asociatie #rezist o facuse impotriva fostului presedinte PSD.

Procedura de “urgență” nu ar fi acoperită de legislația română

In ceea ce priveste “urgenta” invocata de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti in judecarea cererii de liberare conditionata a lui Liviu Dragnea, Curtea de Apel Bucuresti arata ca aceasta procedura nu are acoperire in nicio prevedere din Codul de procedura penala privind liberarea conditionata.

Curtea de Apel Bucuresti arata ca “urgenta” la care au facut trimitere judecatorii nu este acoperita de art. 587 din Codul de procedura penala, care nu face referire la judecarea cererii de liberare conditionata in regim de urgenta, atat timp cat nu exista un termen legal in care o actiune precum cea a lui Dragnea trebuie judecata:

“Cererea de amanare a cauzei pana la solutionarea cererii de stramutare a fost respinsa, asa cum rezulta din incheierea de amanare a pronuntarii din data de 26.05.2021, iar motivarea respingerii cererii de amanare respectiv necesitatea ‘judecarii cererii de liberare conditionata…in conditii de urgenta’ nu este acoperita de dispozitiile legale incidente, respectiv prevederile art. 587 Cod proc.penala care nu fac referire la judecarea cererii in regim de urgenta, nefiind astfel vorba despre expirarea unui termen de legal in care contestatiile ar fi trebuit solutionate”, scrie luju.ro

