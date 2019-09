Criminalul din Caracal trebuia să fie audiat astăzi, dar totul s-a amânat pe joi. Urmează să i se facă analiza comportamentală și psihologică. Procurorii speră ca în urma acestor teste psihologice să fie mai cooperant.

Agresorul a început să vorbească în închisoare. Acesta le-a făcut mărturisiri șocante colegilor de celulă.

„S-a confesat spunând: «Băi băieţi, când arzi un cadavru, flăcările sunt de doi metri, sunt nişte flăcări foarte mari»”, spune Ovidiu Zara.

„Dacă ceea ce spune Dincă este adevărat, coroborăm cu ceea ce am constatat la faţa locului pe teren. Am întrebat atât vecinul din stânga şi din dreapta în momentul în care am fost la Caracal. Nimeni nu a sesizat niciun dram de fum, deşi foarte multi jurnalişti au spus că a fost fum. Asta mă duce la ideea că Gheorghe Dincă fabulează”, a precizat jurnalistul.

Luni, cuscrul criminalului s-a dat grav de gol. Acesta a confirmat, fără să vrea, existența unei rețele de trafic de persoane.

REPORTER: Și de cuscrul dvs. ce știți? A făcut pentru prima dată ce a făcut?

CUSCRUL LUI DINCĂ: A făcut mereu, că lui îi plăcea tineretul, drăguța mea.

Individul ajunge să vorbească și despre ginerele lui, fiul lui Gheorghe Dincă, prin intermediul căruia, spune individul, fetele ajung să se prostitueze în Italia.

CUSCRUL LUI DINCĂ: Mergem până în Ineu, luăm mașina, dar fără mine nu plecați. Ne duce ginerele meu, cunoaște traseul, îl face de 17-18. Ne duce în Italia, ne cazează și ieși la produs. Are italieni, șmecheri mari.

CUSCRUL LUI DINCĂ: Cum ești tu de bine făcută, dacă te duci în Vicenza, îți dă bani.

