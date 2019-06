Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a susținut că partidul riscă să se întoarcă la problemele din mandatul lui Liviu Dragnea.

„E clar ca m-am inselat, am fost doar 3 care ne-am opus si 4 s-au abtinut. Daca stiam ca se tine asa mult la aceasta data nu mai luam cuvantul. Nu stiam ca este o miza asa de mare. Vin din presa, nu ma prind asa de repede. Am mers pe ideea ca am luat un scor mic, trebuie sa ne revenim, sa ne intoarcem la popor si pe urma sa facem si alegeri”, a comentat Firea decizia luată în partid.

Ea a dezvăluit că ieri ar fi avut loc o discutie între Dăncila, Ciolacu, Stănescu și Olguța Vasilescu, în care premierul ar fi susținut ideea organizării unui Congres peste câteva săptămăni. „Cei de fata au opiniat ca li se pare cam din pripa si vom da senzatia si se ajunge la o situatie ca vrei, nu vrei, se va vorbi in presa ca e bataie pe ciolan, in loc sa ne ocupam de guvernare”, a povestit Firea.

Ea a dezvăluit că discuția de astăzi, comparativ cu votul a fost diferită. „Au fost mai multi colegi care au spus ca prioritatea a intoarcerea la cetateni, baza partidului, guvernare, si pe urma alegerea presedintelui partidului, dar la momentul votului, daca dna premier a spus ca asa isi doreste. Nu vreau sa se inteleaga ca am o frustrare dar mi se pare in continuare ca este o graba, o pripa, dar stiti cum e, CEX are mereu dreptate”, a comentat ea.

„Am atras atentia ca am putea fi in pericol sa fim in aceeasi situatie ca inainte, pana la sedintele importante sa se ia decizii intr-un grup restrans, se faca propunerea si sa se voteze ca unii nu vor sa creeze conflicte ca sa nu dea apa la moara adversarilor.

Va spun ca temerile mele si ale catorva colegi, din pacate 6, era ca decizia sa nu vina deja anuntata, ci cand se deschide sedinta sa fie intrebati colegii ce cred, dar cata vreme a fost anuntata decizia presedintelui interimar e greu sa mai fie o dezbatere echitabila”, a conchis Firea.

