Rareș Bogdan șterge pe jos cu Mihai Fifor: 'Tac și privesc prostia ajunsă la putere'

„Dupa ce au fost nevoiti sa isi intrerupa petrecerea deoarece am reaparut pe Post de la 21.00 si voi continua sa fiu cosmarul lor, au inceput sa ma faca “spion” si “tradator de neam si tara”, ....e tare asta, pana acum eram acuzat ca sunt prea patriot, chiar nationalist. Ce sa mai zic...? Tac şi privesc prostia ajunsă la putere în ţara pe care o iubesc.”, este reacţia lui Rareş Bogdan.

„Urmaream oripilat aseara cum, la un post national de televiziune, un "mare" jurnalist roman in viata isi varsa frustrarile si dezaproba profund organizarea paradei militare de 1 decembrie. Cu subiect si predicat, domnul cu pricina considera ca fiind perfect antagonice parada militara si conditia de tara democratica a Romaniei.

Evident, extrem de potrivit i se parea, in schimb, jurnalistului gestul de a te intoarce cu spatele la jandarmi, la aceeasi parada militara, precum si necesitatea unui protest taman de Ziua Nationala in An Centenar.

Nu discut ineptiile omului cu pretentii de mega-european...ar fi doar o uriasa pierdere de vreme.

Nu pot insa accepta, cu pasivitate, manipularea grosolana ce tine de tehnici extrem de subtile ale razboiului hibrid. Departe de mine gandul de a-l acuza pe cetatean de asa ceva, de a servi alte interese decat cele ale propriei sale tari. Ar fi prea grav. Sau, stiu si eu?

A pune insa in discutie, sub semnul justificarii necesitatii, tocmai parada militara de 1 decembrie si, implicit, institutia militara cu panoplia sa de valori, a induce in spatiul public o astfel de idee este nu doar o lipsa crasa de cunoastere a istoriei, valorilor si traditiilor acestei natii, la 100 de ani de la constituirea Romaniei Mari, ci si un joc extrem de periculos.

Acest lucru inseamna, totodata, o lipsa profunda de respect fata de memoria celor cateva sute de mii de eroi ai Romaniei cazuti sub drapel in cele doua conflagratii mondiale si, in anii din urma, in teatre de operatii.

Pana la urma, 2018 reprezinta nu doar celebrarea Marii Uniri, ci si marcarea a 100 de ani de la incheierea uneia dintre cele mai sangeroase conflagratii mondiale, in care Romania si-a adus prinos de jertfa si de eroism, pentru ca noi sa putem trai si vorbi liberi romaneste in aceasta tara, membra a UE si NATO.

Nu ma astept ca cei din categoria celui mentionat deja in comentariile mele sa priceapa ceva din ce scriu. Nu pentru ei comentez.

Mai spun doar atat...daca tot nu respectati valorile acestei natii si una dintre cele mai iubite institutii ale sale, Armata Romaniei, atunci, intr-un rar moment de luciditate, aruncati macar un ochi dupa colt, la cateva sute de kilometri de tarmul romanesc si ganditi-va o clipa macar, vazand ce se petrece chiar in aceste zile, oare cum ar fi daca...

Sa ne fereasca, Dumnezeu!