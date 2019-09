Șoc total pe scena politică autohtonă. După ieșirea ALDE de la guvernare Teodor Meleșcanu a spus pas și a rămas alături de PSD. A primit astfel funcția de șef al Senatului. Aflat în război total cu Călin Popescu Tăriceanu, Meleșcanu i-a transmis un mesaj dur acestui după ce Tăriceanu l-a exclus din partid.

Melescanu ii reaminteste lui Tariceanu ca si el a fost ales de doua ori in fruntea Senatului la propunerea social-democratilor. Fostul ministru de Externe il intreaba pe seful ALDE daca si-a schimbat valorile sau daca a uitat cum a fost ales. „Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid, domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD.

Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!

Atunci a declarat ca va promova valorile, drepturile si libertatile individuale. Azi doreste ilegal si neconstitutional sa sanctioneze un ales al poporului, sa candideze la o functie in Senatul Romaniei?

Draga Calin, nu stiu ce sa cred? Ti-ai schimbat valorile sau ai uitat cum ai fost ales si ce ai declarat?

Daca domnul Tariceanu atat a invatat despre democratie, parlamentarism si libertatea individuala in ultimii 30 de ani, atunci e mai bine ca nu mai e la conducerea forului suprem al democratiei romanesti!”, a scris Melescabnu pe o rețea de socializare, dar nu s-a oprit aici.

„P.S.1: Doua intrebari as avea la tine draga Calin: care este proiectul ALDE? (spune cateva cuvinte despre acesta poporului si membrilor ALDE care te-au ales)

P.S.2: In cazul in care acest proiect ar exista si membrii ALDE n-ar fi de acord, vei da afara partidul din partid?”, se mai arata in postarea din mediul online.

Ieșirea lui Meleșcanu l-a scos din minți pur și simplu pe europarlaentrul PNL, Rareș Bogdan. Acesta a avut o intervenție furibundă în acest scandal. “Și uite-așa mai află românii lucruri… Când reclamau cetățenii exact mizeriile care ies la iveală acum, erau trimiși la medic. Dacă protestau în stradă, erau numiți „derbedei””, a tunat Rareș Bogdan pe o rețea de socializare .

