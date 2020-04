Scandal imens între România și Ungaria. Ambasadorul României la Budapesta a fost jignit de către Peter Szijjarto, ministrul de Externe maghiar.

Scandal la granița României

România are mari pobleme cu Ungaria. Ambasadorul României la Budapesta și-a manifestat sprijinul pentru o deputată maghiară care a fost insultată după ce a cerut explicații cu privire la materialele medicale pe care Ungaria le-a trimis în Transilvania, în contextul în care Ungaria se confruntă cu o criză a echipamentelor sanitare.

„Ambasadorul României, evident, este mincinos, dar e mult mai rușinos că opoziția maghiară și ambasadorul României se află pe o platformă politică comună împotriva maghiarilor de peste graniță”, a tunat Szijjarto.

La auzul acestor atacuri la adresa lui Marius Lazurca, europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și-a ieșit din minți. Fostul jurnalist i-a răspuns pe măsură lui Szijjarto, prin intermediul unui mesaj dur pe rețelele de socializare. Rareș Bogdan acuză provocări la adresa României.

„Marius Lazurca este unul dintre cei mai buni diplomati pe care ii are Romania astazi. Extrem de nedrept ce i se intampla in relatia cu „radicalul liber” Szijjarto, un tanar politician maghiar care atunci cand nu ii jigneste pe romani sau Romania, cauta prilej de a provoca scandal in relatia cu Romania”, a transmis Rareș Bogdan pe o rețea de socializare.