România este în stare de șoc după cazul crimelor din Caracal. Alexandra Măceșanu a cerut ajutorul la 112, dar nu l-a primit. În această dimineață, o fetiță de doar 14 ani a fost surprinsă în stare de șoc, în plină stradă. Polițiștii din Galați nici măcar nu au ieșit din mașină, deși au văzut-o pe fată că suferea. Cetățenii au strigat la oamenii legii, dar aceștia au rămas impasibili la suferința tinerei.

Când a văzut imaginile, europalamentarul Rareș Bogdan și-a ieșit din minți. I-a făcut praf pe cei din poliție și a cerut demiterea imediată a celor doi polițiști. Mai mult, liberalul face un rechizitoriu extrem de dur celor din poliție.

“Aloooo, Politia Romana, pe astia ii premiati sau ii avansati in grad? Sau doar le dam pensiij speciale? Revoltator, infiorator, ingrozitor, strigator la cer!!!!!! Oriunde in Europa sau in SUA acestia nu mai lucrau de a doua zi in structurile de protejare a cetateanului si mai trebuiau sa raspunda si penal! Si la 41-47 de ani ii mai scoatem si la pensie pentru ca au avut viata grea si cu lipsuri de oportunitate multe….. Tara asta nu se mai face bine decat daca avem curajul sa dam de pamant cu toti cei care nu isi fac datoria si sa reformam din temelii, fara scuze si clientelism, TOATE institutiile statului roman. Parem o tara putreda de coruptie, interese ascunse, clientelism ucigator, lipsa de profesionalism in institutii, mizerie morala. Ne pierdem increderea in fiecare zi ca lucrurile mai pot fi indreptate si ne atomizam in izolare familiala sau in salvare personala. Cadem prada unor aventurieri ai spatiului public si suntem

Victime sigure ale propagandei neincrederii vanturate interesat de crivatul Estului. Inca nu constientizam de pericolul real in care ne aflam ca tara, ca societate si continuam sa facem statistici despre cati romani aleg sa traiesca anual, luna de luna, zi de zi in afara granitelor tarii pe care continua sa o iubeasca, insa de la distanta lacrimilor de dor si compasiune”, a tunat europarlamentarul pe o rețea de socializare.

