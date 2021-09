Rareș Bogdan, lovitură pentru Dacian Cioloș: Sunt foarte curios cum va explica la nivel european

Declarația lui Rareș Bogdan a fost făcută sâmbătă, 4 septembrie, la Timișoara. Europarlamentarul a susținut că „politicienii fac greşeli în momentul în care au ajuns la supramaturitate”.

„Eu sunt foarte curios să îl văd pe domnul Cioloș cum va explica la nivel european că s-a aliat cu extremiștii de la AUR, anti-Uniunea Europeană prin discurs.

Lămuriţi-mă, până la urmă, ce va face Dacian Cioloș acolo? Ne va spune că este un nou european, dar stă la masă, stă la braţ cu AUR care este un partid declarat antieuropean? Sunt câteva lucruri bizare care arată că politicienii, din păcate unii cu state vechi în politica românească, fac greşeli în momentul în care au ajuns la supramaturitate”, a declarat Rareș Bogdan.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

Amintim că reprezentanții USR PLUS au anunțat în ziua de vineri, 3 septembrie , că au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Decizia a fost anunțată la Parlament după ședința coaliției de guvernare care s-a încheiat fără ca PNL, UDMR și USR PLUS să ajungă la un compromis. Liderii USR PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat la Parlament că au depus o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Cîțu.

Dacian Cioloș, mesaj critic la adresa premierului

Anterior, co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a scris un mesaj, pe pagina sa de Facebook, în care îl critică pe Florin Cîțu pentru demiterea abuzivă a lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției.

„Un premier (nr. Florin Cîțu) care demite ministrul Justiției pentru că nu îi avizează un proiect legislativ și numește un interimar care îi avizează același proiect prin care oferă propriului partid 10 miliarde de euro prezintă probleme imense de integritate.

Presupun că își va asuma și destinația banilor și consecințele care vor decurge din risipirea acestora, inclusiv cele legale. Chiar și așa, rămânem cu problema inițială. Nu girăm un astfel de furt, indiferent de explicațiile pe care le-ar avea el, și rămâne ca PNL să plătească prețul politic pentru ceea ce face premierul pe care îl are în acest moment.

Mergem mai departe și cerem în continuare demisia acestui prim-ministru care este dispus să sacrifice stabilitatea politică a României pentru bani dați la propriul partid.

Noi, USR PLUS, am primit votul cetățenilor și pentru că am spus în campanie că vrem o Românie fără hoție. De asta vom face totul pentru a apăra acest principiu.”, a scris co-președinte al USR PLUS, Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Capital