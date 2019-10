„Le-am spus (lui Orban, Turcan, Cîțu) să nu renunțe la principii și la toate condițiile pe care noi le-am prezentat la oferta electorală de la europarlamentare și prezidențiale pentru că in momentul in care am renunța, ne-am trezi cu un electorat dezamăgit care s-ar indepărta de PNL. Azi toate sondajele de opinie ne dau intre 32% și 35% si i-am rugat să nu afecteze bazinul electoral, asta e tot ce le-am spus. Să negocieze in forță. Sa stea de vorbă cu fiecare, dar să nu cedeze la ce-și doreste dl Hunor, la ce-și doreste dl Ponta, Tăriceanu, Pambuccian, pentru că e in favoarea noastră și a USR să mergem spre anticipate. Deci dacă ei ne cad guvernul nu e nicio problemă, putem ajunge la anticipate. Decat să cedeze la conditionalități (…) noi suntem cu toate cărtile la noi, Presedintele va numi tot un premier de la PNL, nu am nicio indoială. Dumneavoastră dacă ati fi in locul nostru ati negocia cu fiecare grup politic și ati ceda din tot ceea ce cere electoratul nostru? Adică v-ati arunca in aer electoratul?”, a declarat Rareș Bogdan, miercuri, la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: