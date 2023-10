Rareş Bogdan nu dă şanse prea mari AUR la alegerile din 2024! Scorul sub aşteptări al acestei formaţiuni va fi cea mai surpriză la alegerile de anul viitor.

Potrivit europarlamentarului PNL, sondajele realizate în mai multe judeţe indică faptul că AUR nu va depăşi 20%. Există şi judeţe unde formaţiunea lui George Simion abia ajunge la 6, 7 sau 8%, afirmă Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL spune că, până acum, liberalii nu au dorit să între în dispută cu AUR, considerându-i marginali pe oamenii lui George Simion.

Rareş Bogdan promite însă că liberalii „se vor apuca” de cei din AUR, „vom intra cu ei” în polemici, iar toată argumentaţi celor de la AUR se va prăbuşi. „Argumentaţia lor e foarte subţire, e foarte uşor de demontat, nu au profunzime, nu au cunoştinţe”, subliniază liberalul.

Cât despre alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan spune că PNL va fi peste partidul lui George Simion fără niciun fel de emoţie. Liberalii vor înregistra un scor cu mult peste ce se crede în acest moment, spune europarlamentarul.

El a enumerat şi câteva dintre atuurile pe care PNL le va prezenta în faţa electoratului şi care îi vor convinge în mod sigur pe români să-şi dea votul.

„Fără nicio problemă (vom fi peste AUR – n.r.). PNL va avea un scor mult, mult, mult peste ceea ce se crede din punct de vedere al scorul electoral, pentru că PNL are câteva atuuri. Eu vă spun că peste 20 dacă colegii mei vor înţelege cât de important este să folosim, să ne folosim de atu-urile pe care le avem.

Şi atuurile sunt: lucrurile realizate în cadrul guvernării despre care n-am vorbit, foarte multe lucruri realizate în cadrul guvernării despre care nu am vorbit, trecînd prin trei crize profunde. Una, cea Covid, gestionată de PNL, guvernul Orban, a doua, criza energetică, gestionată de guvernul PNL, prin Ciucă, şi a treia, criza războiului din Ucraina, care a fost gestionată de PNL prin guvernul Ciucă, în parteneriat cu Iohannis.

Nu am vorbit de faptul că am adus fonduri europene de 11 miliarde, că am ajuns la 74% absorbţie. Nu a fost nici atât. A fost sub 50% România, că am adus investiţii directe de 11 miliarde, nu am vorbit despre ceea ce am realizat efectiv, ci permanent am lăsat propaganda populistă să acuze: Ce aţi făcut voi?

Ştiţi, eu când aud ”Ce aţi făcut, domne, România… ”. Există o apologie a dezastrului. Lumea nu poate să nege că România a evoluat, dar trebuie să le spui oamenilor. Oameni nu sunt de rea credinţă, dar trebuie să le aduci argumente”, a mai declarat, sâmbătă, Rareş Bogdan.