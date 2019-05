Rareș Bogdan a intrat într-un război total cu PSD și cu Liviu Dragnea. Liberalul a dezvăluit de ce nu a ajuns ultima manifestare a celor de la PNL. Totul s-a întâmplat din cauza traficului groaznic din București, acolo unde vineri a plouat masiv.

„Ne-au blocat, pe mine şi pe încă câteva zeci de mii de bucureşteni, poate peste 150 de mii, primarii extrem de slabi ai Bucureştiului, doamna Firea şi cei şase primari de sector. Veneam de la Adevărul Live, împreună cu Cristina Ţopescu şi am răpmas blocaţi în zona Pipera, completamente blocaţi, astfel încât am fost nevoiţi să lăsăm maşinile. Am venit cu metroul, fără jandarmi, fără bodyguarzi, doar cu bodyguardul Cristina Ţopescu”, a spus Rareş Bogdan, pentru Realitatea TV.

Acesta a povestit și cum a fost întâmpinat de oamenii de la metrou care. Rareş Bogdan i-a invitat pe Liviu Dragnea şi Gabriela Firea să îl însoţească data viitoare când va merge cu metroul. „Am putut constata dragostea neţărmurită pe care o primesc cu voce mare şi voce tare, în vagoanele de metrou, în staţiile de metrou cei de la PSD. Mă bucur foarte mult. Mi-a făcut o mare bucurie că am putut lua contact cu oamenii din staţiile de metrou şi din metrou. Îi invit pe cei şapte primari, pe cei șase primari și pe doamna Firea, alături de Dragnea să mă însoțească, să vedem cum vor fi întâmpinați.

Astăzi, mi-e teamă că frigiderele lor s-au umplut foarte rău pentru modul în care adminsitrează acest oraş. Este inadmisibil să blochezi un oraş de la o simplă ploaie fde vară. Duminică va fi furtună, taifun. Să se pregătească pentru că o să îi luăm cu fulgi cu tot. Duminică românii vor reda România oammenilor cinstiţi. O vor lua din mâinile grobienilor, mitocanilor şi celor care şi-au bătut joc de ea de doi ani şi jumătate”, a mai spus Rareş Bogdan, la Realitatea TV.

