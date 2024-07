Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, critică faptul că premierul Marcel Ciolacu s-a grăbit în întâlnirile cu partidele pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale.

Europarlamentarul liberal afirmând clar că acestea nu sunt consultări, ci discuții. Consultările pot fi convocate numai de preşedintele României, nu şi de prim-ministru.

Întrebat în ce condiții liberalii ar accepta organizarea alegerilor prezidențiale în luna septembrie, Rareș Bogdan a lăsat de înţeles că aşa ceva nu este posibil. „Doar dacă ne pierdem mințile în noaptea asta”, a fost replica sa ironică.

Liberalii vor rămâne consecvenţi, dă asigurări Rareș Bogdan, care a explicat şi de ce ar fi nevoie de prezidenţiale la termen. E vital ca dezbaterea să fie una puternică, iar candidaţii să-şi poată prezenta pe îndelete proiectele.

N-am văzut aceste dialoguri de seară sau dialoguri de dimineaţă din partea premierului atunci când noi am hotărât comasarea alegerilor. Era frumos ca dacă dorim acum să întrebăm partidele din opoziţie, putere, reprezentate în Parlament sau grupurile politice să o fi făcut şi atunci era o chestiune de eleganţă democratică, dar sigur niciodată nu-i prea târziu, dar e mult să spunem consultări.

De ce nu va merge PNL la discuţiile cu premierul Marcel Ciolacu? Rareș Bogdan a precizat că discuţiile dintre cele două partide au loc în interiorul coaliţiei şi nu e nevoie de mai mult.

El consideră că toată această dezbatere este una absolut falsă. Guvernarea ar trebui mai bine să se ocupe de problemele reale ale ţării în tot acest timp, adaugă liberalul.

În faţa criticilor primite de PNL, Rareș Bogdan a explicat de ce înţelegerea făcută la început între cele două partide nu mai e valabilă. PNL şi PSD se înţeleseseră pe tema datei alegerilor prezidenţiale, dar cu două condiţii:

Nici una dintre cele două condiţii nu a fost însă îndeplinită, precizează liberalul.

„Era vorba ca lista comună să obţină 50% plus 1, noi n-am obţinut 50% plus 1, am obţinut doar 48% şi de asemenea proiectul, începând cu data de 10 iunie, să fie unul preşedinte-premier în tandem, cele două partide, nehotărând care dintre ele dă preşedintele care candidatul la prim-ministru, respectiv liste comune la parlamentare.

La Sâmbăta de Sus şi la Poiana Braşov, cele două partide, PSD şi PNL, au luat decizia să meargă cu candidaţi proprii şi singuri în alegeri. Deci practic înţelegerea de pe data de 3 martie a devenit caducă”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.