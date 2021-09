Rareș Bogdan spune cine a dat documentele despre arestarea lui Cîțu în SUA: O spun cu durere şi cu mâhnire

Invitat în emisiunea ”Sinteza Zilei”, europarlamentarul liberal a precizat că documentele despre arestarea premierului au fost date în spațiul public de către cineva din partid.

Rareș Bogdan se arată trist când spune că un alt coleg liberal a făcut acest lucru, însă spune că nici USR-PLUS, nici AUR și nici PSD nu a dat documentele în spațiul public. El mai spune că atacurile împotriva prim-ministrului au fost coordonate.

Florin Cîțu a recunoscut că a fost arestat

La momentul în care documentele au fost publicate, Florin Cîțu nu a stat pe gânduri și a recunoscut că a fost arestat.

„Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (…) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Acesta a adăugat că ”este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut. Era sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am băut îndeajuns încât să depăşesc limita legală. Cred că am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut cât să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Când am fost oprit de poliţişti, am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa”, a mai declarat Florin Cîțu, într-o conferință de presă diferită.

Sursă foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu