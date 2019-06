Rareș Bogdan a spus, în editorialul intitulat sugestiv „România, închis pentru renovare”, scris pentru Reporter Global – The Economist, că toți cei care au stat la coadă la vot au avut o realizare: Dragnea la pușcărie.

„Unde, by the way, e răcoare, dar acesta constituie singurul avantaj. Restul lumii e cu degetul pe booking și o șterge în concediu, de unde va urmări pe facebook cum se pregătesc de prezidențiale „vectorii” PSD-ALDE Vasilica Dăncilă, Călin Popescu Tăriceanu, Șerban Nicolae, Tom și Jerry. Românii au muncit un an, au suportat mizeriile incalificabile ale puterii, își merită vacanța. Mai mult decât atât, au spus limpede clasei politice, pe 26 mai, cum trebuie să evolueze lucrurile în România. Ei au spus, ei au auzit. Opoziția s-a străduit să adune o majoritate pentru a demola cel mai stupid guvern din istoria omenirii, dar n-a avut inima să le garanteze celor care s-ar fi vândut pentru un loc eligibil că au și puterea să o facă. Mai bine că nu s-a făcut frate cu toți atleții celei mai vechi meserii politice! Parcă ar fi mirosit prea tare a cadavru. Căci, să ne înțelegem, ce a rămas în urma moțiunii de cenzură pe partea de la putere are o componentă olfactivă departe de florile de portocal.

…Pleacă spre tropice și majoritatea parlamentară, căci cu un concediu toți sunt datori. Au lăsat în urmă realizări: codurile penale sunt măcelărite, de legile justiției ar fi mândru însuși tov. Stalin, ordonanțele de urgență care fac economia să bubuie au un parfum discret de Văcăroiu, partenerii euroatlantici sunt siderați. Iar cu fostul șef al PSD la pușcărie, sunt dezlănțuiți la propriile rele, nu mai trebuie să le facă nimeni agenda. Prostii sunt în stare să pună la cale și singuri, nu le trebuie pentru asta un conducător care-i lega de scaune și le punea căluș la gură”, a opinat Rareș Bogdan

Europarlamentarul PNL a explicat și ce urmează pentru România.

„Urmează niște variabile care pot exploda în orice moment. Peronul e încă pe partea stângă și îi aud pe mulți că se bucură – „lasă, că numai așa li se vor topi procentele până la 15%, dacă aveau un dram de minte plecau singuri, își dinamitau al treilea guvern și aveau șansa să se redreseze”.

Nu, oameni buni! Coaliția PSD-ALDE urmează să facă un proiect de buget pe 2020 în care să prindă cheltuieli pentru care nu există acoperire. Își finanțează deja deficitul prin credite externe la dobânzi catastrofale, va crește impozitele și taxele pentru a mai cârpi din barca în care intră apă. Și totul, pentru a salva o mână de nepricepuți care calculează că la ruleta rusească au o șansă din șase să fenteze destinul. Nu-i interesează țara. Vă dați seama ce falie există între cei care au stat la coadă minimum cinci ore să voteze, și au făcut-o din durere, și cei care au transformat-o, fără durere, într-o gâscă de pe care smulg periodic penele, să-și facă perne?

Culmea ridicolului este că PSD are senzația că a ieșit din povestea moțiunii mai puternic, mai unit, mai moral, mai legitim decât oricând. Un calcul simplu (dar se feresc să-l facă, pentru a nu intra în depresie) le-ar spune că jumătate din voturile obținute în 2016 ar însemna jumătate din actualii parlamentari. Iar asta e varianta optimistă, în care își vor conserva încrederea. Dacă, însă, își continuă erodarea până la 15%, cum estimez eu, vor fi o treime, iar asta înseamnă automat o luptă internă pentru locuri mai crâncenă decât o criză renală. Și imaginați-vă că se va duce între două bubuline și un necăjit care n-a fost în stare să facă pragul la euroalegeri, dar se laudă că a trecut cu succes printr-o moțiune de cenzură și cinci soții.

În timp ce Coaliția PSD-ALDE, un pui jigărit, visează heruvimi, Opoziția are o singură șansă: să continue să spună adevărul și să se străduiască să minimizeze efectele catastrofei economice. Să o facă mult mai vocal, fără odihnă, având în față, ca o biblie, votul din 26 mai. Să arate că are alternativă, să denunțe orice porcărie, să explice electoratului că scufundarea țării nu este ireversibilă. Cu riscul ca PSD să se trezească și să-i fure proiectele – căci mai există și „viziunea” de a nu divulga soluții, de teamă să nu fie șterpelite”, a spus europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a încercat să explice și ce urmează pentru electorat.

„Tot ce trebuie să facă românii presupune vigilență maximă, adevărul spus fără milă, intransigență în a accepta o ofertă de candidaturi văruite. Diavolul are uneori forme seducătoare, iar atunci rămâne instinctului selectarea argumentelor valide. Mai ales, însă, românilor le rămâne votul. E prețios, e o armă teribilă. Și le recomand un exercițiu: să se pună cinci minute în locul celui pe care îl acuză de lipsă de talibanism. Știu, nu trebuie să o facă, dar are utilitate. Iar dacă nu o găsesc, să se implice.

Ni se cer mereu alte garnituri de oameni, dar baza de selecție, mai ales de presiune pentru o politică mai curată, mai puțin plină de compromisuri, nu crește. Mulți dintre cei care nu se implică, dintre cei care nu cer un carnet de membru aduc un argument valabil: politica e urâtă. Ooo, nici nu știți cât de urâtă e! Dar are și ceva minunat: lupta pentru a schimba ceva. Azi ai senzația că ești singur, dar mâine, dacă ai capacitatea de a spune cuvintele relevante, de a privi oamenii în ochi, vei constata că nu ești. Eu știu un lucru: istoria geme de două feluri de exemple: al celor care au biruit spunând mereu adevărul și al celor care au regretat o viață că nu au făcut-o. Noi cum dorim să rămânem în ochii copiilor noștri?”, a scris Rareș Bogdan.

