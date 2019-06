Ziua mondială a oceanelor este marcată în fiecare an la 8 iunie.

„Studiul ecosistemului marin, în special în Arctica, este esenţial pentru înţelegerea modului în care putem garanta supravieţuirea optimă a planetei noastre. Peste 50% din oxigenul pe care îl respirăm este asigurat de oceane. În acelaşi timp, oceanele absorb aproximativ 93% din căldura provocată de schimbările climatice, anul 2018 fiind considerat cel mai calduros an pentru zona oceanică, de la începutul măsurătorilor. După cum se subliniază în cele mai recente informaţii oferite de Fundaţia One Ocean, există multe moduri în care variaţia atmosferei noastre influenţeză ecosistemul marin: de la creşterea temperaturilor apei, care are ca rezultat apariţia mai mare a evenimentelor climatice extreme, până la acidifierea apelor, cauzând moartea algelor, coralilor şi moluştelor. Mai mult, o creştere a temperaturii determină topirea gheţii polare, creşterea nivelului mării şi punerea în pericol a existenţei comunităţilor de coastă”, arată un comunicat al Ariston.

Potrivit comunicatului, societatea susține eforturile cercetătorilor care analizează efectele pe termen lung ale schimbărilor climatice, una dintre direcțiile principale fiind studiul fitoplanctonului, microorganism marin responsabil de jumătate din oxigenul atmosferei, realizat de către o echipă condusă de cercetătoarele de la Universitatea din Copenhaga, pe Insula Disko, Groenlanda.

