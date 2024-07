Senatorul PSD Robert Cazanciuc consideră că perioada de 72 de ore în care un șofer primește rezultatele testelor pentru consumul de substanțe interzise este rezonabilă.

Acesta subliniază că România dispune de cele mai performante aparate din lume pentru testarea consumului de droguri la volan.

El a mai spus și că scopul legii este de a-i scoate din trafic pe cei care consumă droguri.

În cadrul unei conferințe de presă, Cazanciuc a abordat recenta modificare a OUG 84, în special aspectul conform căruia dacă rezultatele testelor nu sunt disponibile în 72 de ore, persoana suspectată de consum de droguri poate să conducă din nou.

”Ordonanţa de urgenţă, pentru că aşa îi spune numele, răspunde unei urgenţe Din păcate, se constată că în perioada de vară creşte numărul accidentelor grave, creşte numărul celor care se urcă băuţi sau drogaţi la volan. Din păcate, din nou, consumul de droguri s-a extins destul de mult, mai ales al unor droguri artificiale. Formula de 72 de ore mi se pare rezonabilă în condiţiile în care statul român are în momentul de faţă cele mai performante aparate din lume pentru a testa consumul de droguri la volan. Care este scopul acestei legi? De a scoate din trafic pe cineva care s-a urcat la volan, drogat. Pur şi simplu nu ne permitem să lăsăm oameni care sunt sub influenţa drogurilor lor să meargă în continuare. De aceea 72 de ore, timp în care IML-ul poate să dea un rezultat, poate să fie un termen rezonabil”, a explicat Robert Cazanciuc.

În ceea ce privește testele fals pozitive, Cazanciuc a recunoscut că acestea există, dar a subliniat că procentul lor este mic.

Referitor la durata de procesare a testelor, senatorul a menționat că cele două institute din Cluj și Iași pot livra rezultatele în 72 de ore, însă Bucureștiul întâmpină probleme din cauza timpului prelungit de procesare. În prezent, există un program în derulare cu Banca Mondială care vizează dotarea fiecărui județ cu laboratoare de testare până la sfârșitul anului, ceea ce va reduce semnificativ timpul de așteptare pentru rezultate.

Cazanciuc a subliniat că lista substanțelor psihoactive este actualizată anual de Organizația Mondială a Sănătății. Există o luptă globală împotriva drogurilor sintetice, care au efecte adesea mai grave decât cele clasice.

Senatorul a adăugat că formulele drogurilor se schimbă frecvent. Astfel, deși o persoană poate fi găsită sub influența drogurilor, formula acestora este modificată.

Acest lucru creează o cursă permanentă între state și producătorii de astfel de droguri pentru a scurta timpul dintre momentul în care un drog:

”Şi am văzut o discuţie referitoare la substanţele astea cu efecte psihoactive. Există o listă pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii o stabileşte în fiecare an. Pentru că este o bătălie pe care statele o duc, nu doar în România, ci peste tot în lume, cu drogurile sintetice, care au, de foarte multe ori, efecte mai grave decât drogurile clasice. Se schimbă formula şi atunci tu l-ai găsit sub influenţa drogurilor, dar formula pe care o are este modificată şi atunci e o permanentă cursă pe care statele o duc cu cei care produc asemenea droguri pentru a scurta timpul din momentul în care un drog este produs, ajunge pe piaţă şi cineva este sancţionat”, a mai declarat senatorul PSD.