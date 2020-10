În cadrul emisiunii de la B1 TV, Raluca Turcan a fost întrebată cum explică prezenţa pe listele de candidaţi ale PNL a unor parlamentari care au susținut Guvernul PSD și care au contribuit la modificările legilor Justiției, modificări care în anul 2016 au scos lumea în stradă.

„Eu aici nu pot să fiu ipocrită şi o să fac un exerciţiu de sinceritate şi sper să nu mă coste. Am fost lider de grup aproximativ trei ani de zile, am luptat în Parlament alături de colegii mei să mai menţinem justiţia în viaţă şi să nu fie cotropite instituţiile statului şi am avut un moment extrem de important.

În care puţini au crezut, şi anume moţiunea de cenzură împotriva doamnei Dăncilă ca prim ministru. Câţi oameni dădeau şansa acelei moţiuni? Foarte puţini. Cum a reuşit să treacă această moţiune în condiţiile în care noi aveam 20% reprezentare în Parlament?

Prin voturile unor oameni care nu au plecat într-un partid la putere, au mers pe mâna PNL-ului, în opoziţie fiind PNL-ul, într-un demers în care puţină lume credea.

Aşadar, dacă noi am ajuns astăzi să nu avem PSD în Guvern, să nu avem o grămadă de incompetenţi în funcţii de decizie, am reuşit şi pentru că unii colegi de-ai mei parlamentari au ales să se dezică de către PSD şi eu lucrul acesta nu pot să-l şterg cu buretele şi nu pot să mint pentru că nu am fi fost aici”, a afirmat Raluca Turcan.

Unii parlamentari sunt susținuți de filialele județene

În cadrul aceleiași emisiuni, vicepremierul Raluca Turcan a declarat că anumiți parlamentari care sunt acum pe listele Partidului Național Liberal, după ce au susținu demersurile PSD-ului condus de Liviu Dragnea, sunt susținuți de filialele județene pe listele cărora candidează.

„Nu sunt mulţi. Şi, până la urmă, organizaţiile interne… Aceste liste au fost propuse de către organizaţiile judeţene unde s-au făcut evaluări în privinţa activităţii membrilor, a potenţialului de creştere, pentru că până la urmă un om, chiar şi dacă greşeşte, poate să fie convingător la el în comunitate. Dacă te duci şi spui: da, am greşit… Până la urmă cine este fără de păcat? Cine nu a greşit niciodată, mai ales când faci politică de mult timp?”, a adăugat Turcan.

Raluca Turcan a ținut să sublinieze că este împotriva traseismului politic și că va lupta împotriva acestuia. Mai mult decât atât, aceasta a declarat că dorește modificarea regulilor privind traseimul politic.

„Eu, personal, şi mulţi colegi de-ai mei vom lupta împotriva traseismului prin modificarea Constituţiei. Da, este un deziderat”, a declarat Raluca Turcan.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin