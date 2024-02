Raluca Turcan: Creșele, grădinițele și școlile vor primi mai mulți bani în acest an

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat, vineri, că liceele, școlile, grădinițele și creșele din România vor beneficia de mai mulți bani, începând din acest an. S-a decis creșterea finanțării standard pe copil, începând din acest an, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru cel particular acreditat.