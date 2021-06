Raluca Turcan a fost invitată luni seară la B1 TV, acolo unde a vorbit despre noua lege a pensiilor și despre ce creșteri de pensii pot aștepta românii în 2022.

Cu cât cresc pensiile de fapt în 2022

Ministrul Muncii spune că nu dorește să facă speculații pe acest subiect, însă pensiile vor crește cel puțin cu rata inflației anul viitor.

“Nu doresc să fac speculații pe subiectul acesta, cert este că proiectul de reformă la care lucrăm acum se va prelungi un an și jumătate și anul viitor vom rămâne pe actuala lege a pensiilor și atunci va crește cu minim rata inflației. În rest contează foarte mult și cum va evolua bugetul anul acesta și cum va fi el cheltuit. Dar cu rata inflației cel puțin”, a povestit Ministrul Muncii, Raluca Turcan, la B1 Tv.

Când va fi gata legea pensiilor

Noua lege a pensiilor va fi gata în 2022, Turcan explicând că ar fi nevoie de un an, un an și jumătate pentru finalizarea noii legi a pensiilor.

“Acum cerințele din PNRR sunt legate de proiectul pe care noi l-am demarat și am găsit deschidere la CE să susțină această reformă a unui serviciu public vital în România. Noi am spus că nu mai putem merge așa cum s-a construit sistemul de pensii în România.

Acest proces are două mari componente, una legislativă la care lucrăm pe fond. În calculul pensiilor intenționăm să găsim o formulă care să aibă toți factorii de contributivitate în decursul muncii. Pensiile mici vor crește mai mult, se va reduce decalajul, încercând să meninținem un cuantum sustenabil pe termen lung pentru plata pensiilor în România”, a mai spus Raluca Turcan.

Cand va fi gata digitalizarea dosarelor de pensii

“Partea tehnică constă în digitalizarea tuturor dosarelor de pensii. Am început cu propriile noastre resurse, am făcut un soft in house, am gândit toate detaliile pentru a putea introduce elementele necesare. Până acum avem deja 320.000 de dosare evaluate și acest proces va continua până la mijlocul anului viitor”, a mai transmis Ministrul Muncii.