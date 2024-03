Raiffeisen Bank va impune o limită lunară de 10.000 de euro pentru schimbul valutar din Smart Hour

Operațiunile de schimb valutar realizate în cadrul Smart Hour, la Raiffeisen Bank, vor fi supuse unei limite lunare de 10.000 de euro sau echivalentul în alte valute din Europa.

Raiffeisen Bank va implementa modificările în cadrul serviciului de schimb valutar în curând, începând cu data de 8 aprilie.

În situația în care tranzacția are loc în afara intervalului Smart Hour sau dacă suma de 10.000 euro (sau echivalentul în alte valute) este atinsă, aplicația va prezenta cursul de schimb valutar aplicabil pentru tranzacție.

Clientul va avea opțiunea de a decide dacă dorește sau nu să realizeze și să accepte schimbul valutar la acest curs afișat.

Funcția Smart Hour a fost introdusă de Raiffeisen Bank în 2019

În 2019, Raiffeisen Bank a lansat în România serviciul Smart Hour. Acesta permite clienților să efectueze schimburi valutare la cursul BNR timp de o oră pe zi, în intervalul săptămânal luni-vineri.

Anul trecut, Raiffeisen Bank a obținut în România un profit de 1,7 miliarde lei, în creștere cu 39%. Activele totale ale băncii au depășit 70 miliarde lei, înregistrând o creștere de 13% față de 2022. Veniturile totale au crescut cu 16% în 2023 comparativ cu anul precedent, ajungând la 3,7 miliarde lei. Pe de altă parte, cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere de 10%.

În ultimul an, împrumuturile acordate corporațiilor au înregistrat o creștere de 8%, în timp ce creditele destinate întreprinderilor mici și mijlocii au crescut cu 7%. Depozitele de la clientelă au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, de 10%, ajungând la un total de 54 de miliarde de lei.

Banca a remarcat o expansiune semnificativă în ceea ce privește numărul de conturi deschise prin aplicația digitală, înregistrând o creștere de patru ori. De asemenea, s-a observat o dublare a creditelor de consum acordate prin intermediul aplicației mobile. Utilizarea cardurilor Raiffeisen în efectuarea plăților a crescut cu 15%, iar numărul de tranzacții în e-commerce a înregistrat o creștere de 30%, iar volumul acestora a crescut cu 22%.

Raiffeisen Bank are o rețea extinsă în România, deservind peste 2,2 milioane de clienți. Banca are o echipă formată din 4.800 de angajați și 284 de unități. În plus, dispune de 1.131 ATM-uri și MFM-uri, precum și de peste 27.800 de POS-uri, asigurând accesibilitatea serviciilor financiare în întreaga țară.