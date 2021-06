Raiffeisen Bank accelerează procesul de digitalizare. Va elimina pentru companii ordinele de plată pe suport hârtie

Raiffeisen Bank se află într-un amplu proces de digitalizare. În acest context, de la 1 iulie 2021, ordinele de plata (OP) pentru clienții persoane juridice ai băncii vor fi transmise exclusiv prin canalele electronice (Raiffeisen Online/Smart Mobile/Multicash), potrivit unui comunicat.

„Acest nou pas pe care il facem inainte, in completarea strategiei digitale in care investim permanent, simplifica si mai mult fluxurile operationale, atat la clienti cat si in agentiile noastre. Intervenim de asemenea in reducerea amprentei de carbon, eliminand necesitatea deplasarii clientului, dar si suportul hartie. Transmiterea platilor in format electronic pastreaza standardele inalte de securitate, accelerand servisarea clientilor. De altfel, companiile clienti ai Raiffeisen Bank transmit deja tranzactiile electronic in proportie de peste 97%”, a spus Florentina Stilu, director Transaction Banking la Raiffeisen Bank.

Peste 20 de ani de activitate pe piața bancară din România

Raiffeisen Bank România are peste 20 de ani de activitate pe piața bancară din România și peste 2,2 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.800 de angajați, aproximativ 300 de agenții în toată țara, 695 de ATM-uri, 413 mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 24.500 de POS-uri.

Sursă foto: Dreamstime