PNRR a fost gândit pe zona sănătăţii să mărească decalajele între judeţe, nu să le diminueze

Din acest motiv, Ministerului Sănătății va realiza proiecte în parteneriat cu autorităţile locale „în judeţele care au avut mai puţine şanse”. Alexandru Rafila a ținut să reamintească că „oamenii din toată ţara au dreptul să aibă acces la servicii de sănătate de bună calitate indiferent din ce zonă sunt”.

„Eu am fost absolut uimit să constat că PNRR fusese gândit să mărească decalajele între judeţele ţării, nu să le diminueze. Oamenii din toată ţara au dreptul să aibă acces la servicii de sănătate de bună calitate indiferent din ce zonă a ţării sunt. Şi atunci încercăm, şi am găsit primari care sunt interesaţi, să dezvoltăm proiecte în domeniul sănătăţii şi cred că acesta este rolul pe care îl am: să lucrez ca aceste proiecte dezvoltate în judeţele care au avut mai puţine şanse din motive pe care nu vreau acum să le comentez să reducă decalajul şi dvs, familiile dvs., copiii dvs. să se poată dezvolta într-un mediu în care accesul la servicii de sănătate este unul corespunzător cu statutul de ţară membru al UE pe care îl are România”, le-a spus, joi, Alexandru Rafila delegaților prezenţi la conferinţa judeţeană PSD Mehedinţi.

În Oltenia, nu se află niciuna din cele 49 de unităţi spitaliceşti incluse pe lista proiectelor de investiţii din PNRR

Alexandru Rafila a dezvăluit, de altfel, că niciuna din cele 49 de unităţi spitaliceşti incluse pe lista proiectelor de investiţii din PNRR nu se află în Oltenia, de aceea Ministerul Sănătății trebuie să sprijine autoritățile locale pentru a reduce decalajul.

„PSD reprezintă un accelerator de dezvoltare a României pentru că acţionează permanent în două domenii fără de care toate celelalte lucruri care nu se pot întâmpla: dezvoltarea socială şi dezvoltarea economică nu se pot întâmpla fără acces la servicii de sănătate şi fără un sistem de educaţie solid. Ţările cele mai dezvoltate sunt cele care au sisteme de sănătate dezvoltare, care au sisteme de educaţie prin care sunt pregătiţi oameni care să poată să dezvolte economic şi social fiecare ţară în care aceste lucruri sunt considerate prioritare. Şi mă bucur să am această ocazie să încerc să repar nişte nedreptăţi.

Domnul Mihai Weber (n.red. preşedintele PSD Gorj) făcea referire la PNRR şi spunea că nu există niciun obiectiv inclus în lista de 49 în judeţele din Oltenia. Este adevărat. Asta înseamnă că noi trebuie să facem în aşa fel încât Ministerul Sănătăţii să sprijine autorităţile locale încât să reducă decalajul”, a explicat Alexandru Rafila.