Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a dezvăluit ce se va întâmpla cu vaccinurile anti-COVID care au expirat și nu mai pot fi folosite. Ministrul a spus câte vaccinuri s-au aruncat, câte s-au casat și cât de costisitoare a fost toată operațiunea.

Ce se va întâmpla cu vaccinurile anti-COVID nefolosite?

Deși avem o grămadă de vaccinuri care au rămas nefolosite, Ministerul Sănătății anunță că alte vaccinuri noi sunt în drum spre România.

„Este foarte important că am reuşit să reducem cantitatea de la peste 11 milioane la 3 milioane de doze, este clar o economie consistentă în bugetul public. Studiile demonstrează o eficacitate specifică faţă de tulpinile circulante în acest moment şi avem destul de multe cereri în acest sens. Noi am încercat să le donăm, dar nu am reuşit să găsim pe cineva să le ia sub formă de donaţie”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Totodată, Alexandru Rafila a mai spus că până la sfârşitul anului, şase milioane de doze vor expira. Distrugerea vaccinurilor expirate costă câteva sute de mii de lei. Ministrul Sănătăţii recomandă în continuare vaccinarea categoriilor vulnerabile, persoanelor cu vârsta peste 60 de ani, persoanelor cu boli cronice sau oricine doreşte să se vaccineze.

3 milioane de doze de vaccin adaptat la noile tulpini COVID vor ajunge în România

România va primi, în noiembrie, trei milioane de doze de vaccin adaptat la noile tulpini ale coronavirusului. Ministrul Sănătății a precizat motivul pentru care țara noastră primește aceste vaccinuri tocmai acum, în contextul în care alte țări deja beneficiază de ele.

„Știți din ce cauză? Pentru că eu am o responsabilitate față de banii publici. Pentru că a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantității pe care precedentul Guvern a contractat-o pentru 2022 și 2023. Noi în acest an trebuia să cumpărăm peste 19 milioane de doze de vaccin de la Pfizer și atunci, având deja 6 milioane de doze expirate sau în curs de expirare, având frigiderele pline, m-am gândit că nişte sute de milioane de euro ar trebui să rămână pentru pacienții din România. Din aceste 19 milioane de doze am vândut 7,5 milioane și am negociat cu cei de la compania producătoare și de la Comisia Europeană să reducem cantitatea restantă de 11,2 milioane la 3 milioane”, a răspuns ministrul Sănătății, după ce a fost întrebat ce se întâmplă cu acest nou vaccin.