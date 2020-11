Profesorul Alexandru Rafila este de părere că numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 va crește în următoarea perioadă, acest lucru datorându-se incapacității de identificare a persoanelor și a contacților. Acesta punctează că, inevitabil, va crește și numărul de bolnavi de la Terapie intensivă, dar și numărul deceselor.

„Eu cred că numărul de cazuri va începe să crească din nou, va începe să crească din nou datorită incapacității de intervenție în zona sănătății publice, adică măsurile astea de identificare a persoanelor și a contacților trebuie să crească puțin ca să oprim transmiterea, oricum o să asistăm la creșterea numărului de cazuri în secțiile ATI și din nefericire și a deceselor, să sperăm că vor fi cât mai puține, dar aceste tendințe se observă peste tot. Polonia, care a avut puține cazuri, a ajuns la 600 de decese, ne arată un trend evident crescător în aceste zone foarte sensibile și nu întrevăd rezolvarea situației în perioada următoare”, a spus Alexandru Rafila la Digi24.

Acesta consideră că totul depinde de măsurile pe care autoritățile le vor lua după alegeri, acestea urmând să determine o scădere sau nu a numărului de cazuri.

„Rămâne de văzut dacă măsurile luate de autorități după alegeri vor fi foarte stricte, mă refer la cele legate de funcționarea economiei și atunci probabil se va ajunge și la o scădere a numărului de cazuri, rămâne să vedem ce fel de strategii aplică autoritățile”, a mai precizat Rafila.

Rafila: De acest virus nu vom scăpa!

El precizează că România se află acum în valul doi, dar sunt țări unde apare deja al treilea val epidemic. Rafila explică faptul că există un decalaj între țări și este posibil ca în primăvară să vedem o nouă creștere a numărului de cazuri și în România.

„Noi acum ne găsim, ca să fiu și eu în trendul vremurilor, în valul 2, am văzut că sunt țări, ca Japonia, unde apare al treilea val epidemic. Există decalaje între țări, probabil că până la sfârșitul anului să se oprească creșterea, nu știu să vă spun cifre în momentul de față, nu vreau să fac speculații. Este posibil ca după o perioadă de măsuri stricte, care va duce la scăderea cazurilor, spre primăvară, dacă nu o să reușim să administrăm suficient de mult vaccin, să asistăm la o nouă creștere începând cu luna februarie”, a declarat Alexandru Rafila.

Reprezentantul OMS în România mai punctează că acest virus nu va dispărea chiar și cu apariția pe piață a vaccinurilor.

„De acest virus nu vom scăpa, nimeni nu a crezut vreodată. Noi am reușit să eradicăm o singură boală, variola, uitați-vă, boli virale la care vaccinul are peste 95% eficacitate, rujeola de exemplu, în fiecare an face sute de mii de victime, cu toate că boala e prevenibilă prin vaccinare.

Sursă foto: INQUAM/George Călin