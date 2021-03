Raed Arafat, înmărmurit! Șeful DSU tocmai a fost amenințat cu toporul: Vreau să vă arăt ce am pregătit

Amenințarea a fost lansată de către un timișorean, care susține că va merge la București cu toporul în mână dacă Raed Arafat nu își dă demisia.

Conform mesajului postat de către individul respectiv pe Facebook, acesta se prezintă drept un fan al senatoarei Diana Șoșoacă.

Ameninţări fără precedent

„Domnu’ Arafat. Astăzi ţi-am pregătit ceva frumos. Vreau să vă arăt ce am pregătit pentru domnu’ Arafat. Îţi dau să vezi ce trebuie să primeşti dacă nu îţi dai demisia de bună voie şi nesilit de nimeni, ca să fii judecat cum trebuie că ai trădat poporul român. Uite ce îţi dau eu. Am, frate, aici un topor. Pistol nu am, că nu vrea să îmi dea lumea, că ştie că mă ţine să vin la Parlament.

Toporul nu vreau să îl folosesc pentru că nu sunt omul care vrea să facă la fel ca voi crime, dar dacă trebuie, o să folosesc şi toporul pentru poporul român”, spune timişoreanul Daniel Gaşpar, într-o înregistrare de pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta lansează amenințări şi pentru oamenii legii.

„Vă rog să îi trădaţi şi voi pe ei cum ne-au trădat şi ei pe noi. Să simtă cum e să fii trădat. Să veniţi cu noi în stradă, să îi doborâm, să îi judecăm corect, nu omorâţi, dar să îi judecăm corect şi să punem ţara asta înapoi pe picioare”, spune acesta.

Individul amenință că „merge singur la război se duce la Bucureşti cu toporul în mână şi îşi face legea singur (..) Doamna Şoşoacă a ţipat pentru România.”

„Arafat, vin după tine. Dă-ţi demisia cât mai ai timp, să intri într-o puşcărie şi să nu mori. Îţi fac o promisiune. Ai de ales. Varianta A. Îţi dai demisia şi laşi poporul român să trăiască în pace şi e valabil şi pentru ăia din guvernare. Eu o vreau pe doamna Şoşoacă în Guvern pentru că e un om corect şi a ţipat pentru România. (…) Dacă nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, aşa de bună voie, o să fii luat cu forţa şi o să mestecăm din tine, crede-mă. Mestecăm fiecare parte din tine până nu mai rămâne nimic”, amenință timișoreanul în clipul video.

Sursa foto: INQUAM Photos, Virgil Simonescu